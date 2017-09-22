المصريين توقع عقود المدينة الطبية العالمية بتكلفة 750 مليون دولار

أحمد عاشور



توقع شركة المصريين للرعاية الطبية عقود تصميم المدينة الطبية “كابيتال ميد” بمدينة بدر مع شركة HkS الأمريكية المتخصصة فى تصميم المشروعات الصحية العملاقة حول العالم، الإثنين المقبل.



ويعد مشروع المدينة الطبية بمدينة بدر أضخم مشروع طبي متكامل فى مصر والمنطقة العربية ويعتبر المشروع القومي الوطني الذى ينفذه القطاع الخاص سعيا نحو تعزيز صدارة مصر وريادتها فى مجال الرعاية والسياحة العلاجية فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.



وقال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للرعاية الطبي في بيان، أنه اختار الشركة الأمريكية لتصميم المشروع تحت إشراف نخبة من الاستشاريين المصريين بقيادة الاستشاري شافعي شريف، نظراً لما تمتلكه من إمكانات وخبرات دولية، تمكنها من تصميم المدينة الطبية وفق رؤية مستقبلة هدفها وضع مصر فى المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً فى الرعاية الصحية خلال الأعوام المقبلة.



وتابع: “تمتلك الشركة الأمريكية خبرات دولية كبيرة، من خلال تنفيذها لأكثر من 3700 مشروع طبى، بطاقة 160 ألف سرير حول العالم، ومن المستهدف أن يقام مشروع المدينة الطبية “كابيتال ميد” باستثمارت تقدر بأكثر من 750 مليون دولار، على مساحة مبنية تبلغ 480 ألف متر مسطح، على مساحة 57 فدانًا على طريق القاهرة- السويس مقابل للعاصمة الإدارية الجديدة”.

وأضاف أن المشروع يتضمن 350 سريراً فى المرحلة الأولى، ومبنى للعيادات، وفندق، و11 مركز طبى متخصص، بطاقة إجمالية 2000 سرير.



وأشار إلى أن مشروع المدينة الطبية “كابيتال ميد” يستغرق من 7 إلى 10 أعوام ويقام على 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه المستشفى العام بطاقة 350 سريرًا ومجمع العيادات، ومركز الإصابات والطوارئ، لافتا إلى أن المشروع يساهم فى توفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل.