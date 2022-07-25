«المصريين بالخارج حجزوا عمارتين بالكامل».. رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمنطقة سور مجرى العيون

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

وخلال الزيارة، أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع، خاصة إنهاء أعمال التنسيق العام بالموقع، والالتزام بالنسق المعماري المخطط له، بالنظر لكونه يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة، وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

ووجه رئيس الوزراء بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النسق المعماري للمشروع، بما يحقق التجانس بين المشروع والوسط المحيط له على نحو جمالي، واستمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمشروع.

وقام رئيس الوزراء بجولة للوقوف على سير العمل بمكونات المشروع المختلفة، بدأها بمتابعة أعمال تنفيذ العمارات، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات، وزار عددا من الوحدات التي تم تشطيبها، وأثنى على تصميم الوحدات وجودة التشطيب، كما تعرف على موقف أعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام.

وأوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، على مساحة إجمالية تصل إلى 95 فداناً، وتضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى في بعض العمارات، بمتوسط مساحة للوحدة يصل إلى 150 متراً، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تشطيب واجهات نحو 73 عمارة ضمن المشروع حتى الآن.

وشملت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بمنطقة تطوير منطقة سور مجرى العيون ، تفقد أعمال تنفيذ المول التجارى الإدارى الترفيهى، ووجه بسرعة إنهاء تنفيذ المول.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن معدل تنفيذ المول يبلغ 90% للخرسانات، ويتم استكمال التشطيبات، ويقام من 4 أدوار على مساحة 51 ألف م2، حيث يضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة المختلفة، وجراجاً يسع 1355 سيارة، إضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول، بما يخدم قاطني المشروع وزواره مستقبلاً.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بالفعل طرح عمارة ضمن العمارات الموجودة في نطاق المشروع للمصريين في الخارج، في إطار مشروع “بيت الوطن”، وتم حجزها بالكامل، وبإقبال كبير.

وتابع أنه تم طرح عمارة ثانية بنفس المشروع، وتم حجزها بالكامل أيضا، بما يعكس الاهتمام بالسكن بهذه المنطقة، التي يخطط لأن تكون مقصداً سياحياً وحضاريا فريدا.

وقام رئيس الوزراء بتفقد أعمال الإزالات التي تتم لعدد من المناطق في محيط مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الإزالات.

واستمع إلى شرح من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذي أكد أن هناك 3 مناطق عشوائية هي: السكر والليمون، والجيارة، وحوش النخيل، يتم إزالتها حالياً، وسيتم الإنتهاء من ذلك خلال نحو 15 يوماً، مضيفاً: هدفنا تسكين نحو 1660 أسرة في مشروع أرض الخيالة الذي تم تطويره، استكمالاً لجهود الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والإرتقاء بحياة ساكنيها.