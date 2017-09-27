المصريين العقاري يطلب القيد في البورصة

أحمد علي:تقدمت شركة «صندوق المصريين العقارى» إلى إدارة البورصة المصرية، بطلب لقيد وثائقها البالغة 8 ملايبن وثيقة، تمهيدًا لإتاحة التداول عليها، لتكون أول صندوق عقارى مقيداً فى البورصة.وقال هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى للشركة، انها تقدمت بطلب القيد مطلع الأسبوع

أحمد علي:

تقدمت شركة «صندوق المصريين العقارى» إلى إدارة البورصة المصرية، بطلب لقيد وثائقها البالغة 8 ملايبن وثيقة، تمهيدًا لإتاحة التداول عليها، لتكون أول صندوق عقارى مقيداً فى البورصة.

وقال هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى للشركة، انها تقدمت بطلب القيد مطلع الأسبوع الجارى، عقب إغلاق باب الاكتتاب العام فى الصندوق مؤخرا ، و الذى أسفر عن حصيلة بقيمة 80 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الصندوق بواقع 39 % لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار، و17 % لشركة المصريين للإسكان والتنمية ، و يضم مساهمات أخرى من شركتى «بايونيرز» المالية، والقاهرة للإسكان، وبنك مصر إيران، وأوضح « السيد» انها تُخطط لبدء عملها مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وقال إن شركته تبحث مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إمكانية المشاركة فى مشروع «تعليمى وصحى» خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن تفاوض الصندوق مع مستثمرين إماراتيين للشراكة فى مشروعات عقارية. وتابع أن الشركة تدرس شراء مشروعات عقارية قائمة ومؤجرة فعليا، بهدف ضمان تحصيل عوائد جارية مستدامة.

ويرأس مجلس إدارة شركة الصندوق، الدكتور إبراهيم فوزى، ويشغل هاشم السيد منصب نائب الرئيس، ويضم فى عضويته كلًا من هانى سرى الدين، ونشأت عبدالعزيز، وسلامة فارس، أحمد محيى الدين أبوالعز، وأحمد صقر عاشور، وفتح الله فوزى، مصطفى هديب.

ولفت هاشم إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مكونة من «فتح الله فوزى، و هانى سرى الدين، و مصطفى هديب، بجانبه» لمتابعة المشروعات المقرر الدخول فيها خلال الفترة المقبلة.