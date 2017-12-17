المصريين الأحرار يطالب بوقت كاف لمناقشة قانون التأمين الصحي

ياسمين فواز: وافق علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل. وطالب علاء عابد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من حيث المبدأ، بأن يأخذ مشروع القانون

ياسمين فواز:

وافق علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وطالب علاء عابد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من حيث المبدأ، بأن يأخذ مشروع القانون الوقت الكافى فى المناقشة، لأنه يهم كل المصريين وينتظره الجميع منذ أكثر من 100 سنة.

وأكد عابد أن نظام التأمين الصحى الحالى يغطى 60% فقط من الشعب والـ40% الباقية “معاهم ربنا،” مطالبا بمنح الفرصة والوقت الكافى لمناقشة هذا القانون؛ لأنه يعبر عن صرخة أم لم تجد حضانة لطفلها يكمل علاجه فيها.

وقال إن القانون مسئولية الجميع التشريعيين والحكومة والشعب المصرى أيضا مسئول عنه لأنه ينتظر قانونا مماثلا منذ 100 سنة، وهو أهم قانون صدر منذ انعقاد البرلمان فى 2016، ويمثل إعمالا لحقوق الإنسان وإعمالا للدستور ولجميع الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر.

