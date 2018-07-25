«المصريين الأحرار» يشارك بمؤتمر للحزب الشيوعي الصيني في تنزانيا

سلوى عثمان شارك حزب «المصريين الأحرار» فاعليات مؤتمر الحوار الرفيع المستوى بين الحزب الشيوعى الصينى (الحاكم) وأحزاب أفريقيا بالعاصمة التنزانية دار السلام تحت عنوان «نظرية وتجربة الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب الأفريقية فى اكتشاف الطريق التنموى المتفق مع الخصوصية المحلية»

سلوى عثمان

شارك حزب «المصريين الأحرار» فاعليات مؤتمر الحوار الرفيع المستوى بين الحزب الشيوعى الصينى (الحاكم) وأحزاب أفريقيا بالعاصمة التنزانية دار السلام تحت عنوان «نظرية وتجربة الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب الأفريقية فى اكتشاف الطريق التنموى المتفق مع الخصوصية المحلية».

وأناب د. عصام خليل رئيس الحزب، رئيس لجنة الصناعة بالمصريين الأحرار خيرى أمين ارسانيوس – ممثلا عن الحزب، وسط حضور ومشاركة 40 دولة أفريقية.

كما يهدف المؤتمر بحث الرؤوي المشتركة والفرص لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من التجربة الصينية، والتي تمثل ثاني أكبر قوي اقتصادية مع الحفاظ على الهوية، ولاسيما بأن أفريقيا لديها فرص هائلة فى التنمية لما تزخر به من مقومات وموارد طبيعية.

وأكد الجانب الصيني خلال المؤتمر علي أهمية وجود قوانين رادعه للحد من الفساد ومحاصرة الرشوة بإعتبارها اكبر عائق في طريق التنمية، وضرورة التعاون الشعبي والمؤسسي لتحقيق ذلك للوصول إلى تنمية حقيقية.

وتحدث ممثلو الحزب الحاكم الصيني عن إنجاز بلادهم وانهاء الفقر لـ 60 مليون مواطن وتوفير ضمان لعدم عودتهم، وخفض حدوثه من 10.2% إلى 4% وتطوير التعليم وخلق فرص عمل بمعدل 13 مليون سنويًا، وزيادة الشريحة ذات الدخل المتوسط باعتبارها صمام أمان الدول.

وعلى هامش المؤتمر شارك ممثل المصريين الأحرار فى حفل العشاء الذى دعا إليه د. جون جوزيف ماجوفلي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ورئيس الحزب الحاكم، وقادة الحزب الحاكم الصيني بالقصر الرئاسي، وتم أختياره ممثلا عن مصر والحزب لإلقاء الكلمة من بين ثلاثه متحديثين.

نقل المهندس خيري أمين – رئيس لجنة الصناعة بالمصريين الأحرار تحيات مصر شعبا و دولة و تحيات حزب المصريين الأحرار والشكر للدعوه الكريمة للمشاركة الفاعلة بالمؤتمر.

وأثني على العلاقات المتميزه بين مصر وجميع دول أفريقيا الشقيقه وإيضا صداقة مصر والصين، وقال:” إننا نمد يد العون والمساعدة مع الأشقاء الأفارقة بكافة السبل والمجالات، وايضا الجانب الصيني الصديق والشريك والذى يتصادف مرور 60 عامًا على إنشاء جمعية الصداقة بين البلدين”.

وأعرب عن إمتنانه لحفاوه الاستقبال والترحيب، متمنيًا للشعوب الأفريقية وتنزانيا الدولة المستضيفه بالتقدم والنجاح.