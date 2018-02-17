المصريين الأحرار يرفض تقرير العفو الدولية عن القنابل العنقودية

سلوى عثمان استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار" ما جاء في تقرير منظمة "العفو الدولية" الذي تضمن هجومًا يستهدف الجيش المصري درع الوطن وحصنه، فى محاولة يائسة منها لإضعاف الروح المعنوية لقوات إنفاذ القانون التي تدحر الجماعات الإرهابية المدعومة من دول وأجه

سلوى عثمان

استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب “المصريين الأحرار” ما جاء في تقرير منظمة “العفو الدولية” الذي تضمن هجومًا يستهدف الجيش المصري درع الوطن وحصنه، فى محاولة يائسة منها لإضعاف الروح المعنوية لقوات إنفاذ القانون التي تدحر الجماعات الإرهابية المدعومة من دول وأجهزة استخباراتية خارجية.

وقال د. عصام خليل، إن التقرير حلقة جديدة في سلسلة الهجوم ومحاولة النيل من جيش مصر العتيد أقدم الجيوش النظامية في العالم وصاحب عقيدة الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها اتفاقيات جنيف الأربعة.

مؤكدا انه لم يّثبت يوماً بحق ضباط او جنود مصر البواسل ثمة مخالفة لتلك القواعد تحت أي ظرف من الظروف وهو ما تقر وتعترف به جموع دول العالم.

تابع رئيس حزب “المصريين الأحرار”، أن حديث منظمة العفو الدولية عن مخالفات للجيش المصري في حربه على الإرهاب لا يُعدو كونه محاولة من تلك المنظمة غير المحايدة لتوفير غطاء حقوقي للجماعات الإرهابية يجب أن تحاسب المنظمة على ذلك التقرير باعتبارها تحرض على الإرهاب والعنف.

وقال : ” إن حزب المصريين الأحرار والشعب المصرى خلف جيشه وقياداته وجنوده في معركته المقدسة ضد الجماعات الإرهابية، مؤكدا رفض ونبذ المصريين لتلك التقارير المشوهه التى لا تخدم مصلحة الشعب المصرى بل تقدم خدمة مجانية للإرهاب الأسود الذى يستهدف حياة وأمن الشعوب”.

كماَ أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ردًا رسميًا على منظمة العفو الدولية .

وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن بيان منظمة العفو الدولية حول الجيش المصرى مرفوض جملة وتفصيلا

وأضافت اللجنة أنه إذا كانت المنظمة ترفع شعار حماية حقوق الإنسان فبياناها يعد سقطة فى ملف حقوق الإنسان ، فهل يندرج تحت حماية حقوق الإنسان حماية الإرهابين والعمليات الإرهابية التى يقومون بها .

وفند رئيس لجنة حقوق الإنسان فى تعليقه بعض النقاط التى تضمنها بيان منظمة العفو قائلا أنه فى الوقت الذى أشاد العالم كله وقياداته الدولية المختلفة بعملية سيناء فى إطار مواجهة الإرهاب ، خرجت المنظمة بيبيان باهت لتهاجم العملية وتهاجم الجيش المصرى بحجة تحليل مجموعة من الخبراء لفيديو .وتابع عابد ” خبراء المنظمة والمنظمة كلها لا تمتلك أى معلومات حقيقية مما يحدث فى العملية ولم تحاول حتى الحصول على معلومات وبيانات رسمية واعتمدت على تحليلها، فبأى منطق تصدر منظمة تحليل لأى قضية لا تمتلك فيها المعلومات ولا تعرف ما يدور فيها .

وأضاف عابد فى البيان أيضا سعت المنظمة للخلط ما بين أكثر من موقف رغم أن هدف عملية سيناء واحد، وهو مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة، لافتا إلى أن المنظمة اعتمدت فى جزء من التقرير على جملة ” شهود عيان ” وبالتالى فهى لا تمتلك أى حقائق وإنما تنقل عن شهود عيان فهل من المهنية أن تصدر بيانا لا تمتلك فيه حتى ما يثبت ويؤكد وجهة لنظر التى تروج لها ؟.

وفى سياق متصل قال عابد إن الغريب أن المنظمة لا تعلق على حرب جيوش أو حرب بين دولتين وإنما حرب لجيش يتصدى لجماعات إرهابية تهدد العالم بأجمعه، وبالتالى كان على المنظمة إدراك أى طرف تدعم فى مواقفها تجاه عملية سيناء، ففى الوقت الذى يسعى فيه الجيش المصرى لتخليص العالم من شر الإرهاب اختارت المنظمة ان تصدر بيانا للدفاع عن الجمعات الإرهابية ! .

وأوضح عابد أنه بالإضافة إلى هذه النقاط فإن المنظمة فى بيانها نصبت نفسها متحدثًا عن أهالى سيناء وأوضاعهم، بالتالى علينا فقط أن نعرف ماذا يعرف خبراء ومحللى المنظمة عن أهالى سيناء وعن معاناتهم مع الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية، وما عاناه الأهالى من فُجر هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة وكم من أرواح طاهرة أزهقت على أرض سيناء فى سبيل تخليصها من إرهاب أسود وغاشم .

واعتبر عابد أنه من الواضح أن المنظمة هدفها الوحيد هو النيل من الجيش المصرى، والمطالبة بوقف المساعدات العسكرية، وهو ما يظهر فى بيانها الذى ضم مجموعة من الأحداث المختلفة والمتناقضة دون أدلة واضحة وتجاهل الدور الذى تلعبه مصر فى قضية مكافحة الإرهاب.

واختتم بيانه قائلا إن مصر وجيشها لا تحتاج للدفاع عن عملية سيناء التى أشاد بها العالم كله، وسيظل الجيش ماضيًا فى طريقه للقضاء على الإرهاب فى سيناء بشكل كامل ، وسينجح فى ذلك .

