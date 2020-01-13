«المصريين الأحرار» يحذر إثيوبيا من نفاذ صبر الشعب المصري إزاء أزمة سد النهضة

مصر تسلك جميع الطرق والمسارات السلمية، وفق الاعتبارات والقوانين الدولية للحفاظ على حقوقها المائية، وحق شعبها في الحياة ولا مجال للترفيه أو التنمية فإنها معركة مصير أمة وشعب بأكمله لن يسمح بأي شكل المساس به.

أعلن حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصــام خليل، رفضه لما يقوم به الجانب الإثيوبي بمباحثات سد النهضة خلال الجولات السابقة، رغم أطروحات ومقترحات الجانب المصري التي تخدم جميع الأطراف، محذرا من نفاذ صبر الشعب المصري.

وقال الدكتور عصام خليل إنه من منطلق دورهم كحزب مصري يعبر عن رأي الجماهير يكرروا تأكيدهم أن مشاركة مصر في مفاوضات السد؛ تعكس صدق نواياها الحسنة تجاه البلدان المشاركة وحرصًا منها على رأب الصدع والتبعات الجسيمة التي قد تنجم حال غياب المفاوضات الجادة .

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر تسلك جميع الطرق والمسارات السلمية، وفق الاعتبارات والقوانين الدولية للحفاظ على حقوقها المائية، وحق شعبها في الحياة ولا مجال للترفيه أو التنمية فإنها معركة مصير أمة وشعب بأكمله لن يسمح بأي شكل المساس به.

مطالبات باتفاقيات حاسمة في أزمة سد النهضة

ودعا حزب المصريين الأحرار إلى ضرورة الخروج باتفاقيات حاسمة وصارمة تضمن حق مصر وشعبها في المياه خلال الجلسة المقرر انعقادها برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن اليوم وتستمر يومين وهو الموعد المحدد سلفًا لنهاية المحادثات؛ وهناك إلزام واجب للطرف الدولي تحقيق القانون الدولي وحفظ حق شعب كامل في الحياة.

وجدد الحزب تحذيره من نفاذ صبر المصريين إيذاء التنصل الإثيوبي من درب الاتفاق دون الخروج بنتائج مجديّه، وليدرك الجميع بأن يد السلام لا تعني ضعف أو عدم قدرة على حفظ حق أصيل لنا، النيل شريان حياة المصريين وبقدر عطائه مستعدون للتضحية من أجله.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار:” إن الشعب الذي استطاع تغيير خارطة ومعايير القوى الدولية حينما انتفض للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، يستطيع أن يدافع بصورة لن يستوعبها أحد ولا يدرك مداها مخلوق حال المساس بحقه في الحياة، ويعّلم القاصي والداني مقدار مصر وقوة شعبها وقيادتها، ولا مجال للرهان على الصبر كثيرًا لأنه حينها يتحمل كل طرف نتائج أفعاله”.