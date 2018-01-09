المصريين الأحرار يبدأ جمع توكيلات لدعم ترشيح السيسي

قال دكتور عصام خليل، رئيس حزب “المصريين الأحرار” إن الحزب أعد حملة انتخابية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية مكونة من 3 مراحل.

وأضاف أن المرحلة الأولى فى تلك الحملة بدأت اليوم الثلاثاء ، وهى جمع التوكيلات من النواب والمواطنين للرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها فى يوم 19 يناير قبل يوم من تقديم أوراق الترشح.

وأشار – فى برنامج مساء “دى إم سي ” إلى أن المرحلة الثانية من حملة دعم الرئيس السيسي، ستبدأ من يوم 28 يناير حتى 23 فبراير المقبل.

وأوضح أن حملة الحزب لدعم الرئيس السيسي، تنسق وتتعاون بشكل كبير مع حملة “مواطن” فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتوافقا فى الأهداف والرؤي بين الحزب وحملة “مواطن”.

