المصريين الأحرار: نرفض تدخل الكونجرس في الشأن الداخلي

سلوى عثمان أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار" عن بالغ دهشته من التدخل المستمر للكونجرس الأمريكى في الشأن المصرى وكان آخرها القرار 673 الذى صدر عن لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الذى اعتمد على مقدمات خاطئة أفضت إلى نتائج خاطئة عن حقيقة وضع الأقباط في مصر. وقال خليل إن ما ج



سلوى عثمان

أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب “المصريين الأحرار” عن بالغ دهشته من التدخل المستمر للكونجرس الأمريكى في الشأن المصرى وكان آخرها القرار 673 الذى صدر عن لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الذى اعتمد على مقدمات خاطئة أفضت إلى نتائج خاطئة عن حقيقة وضع الأقباط في مصر.

وقال خليل إن ما جاء بصدر القرار من أن 15% من الأقباط قد هاجروا في السنوات الأخيرة بسبب التمييز بحقهم، ليس دقيقا، وليس صحيحًا أن هناك عنفا ممنهجا بحق الأقباط فأجهزة الدولة تتصدي إلي كل محاولات الجماعات الإرهابية بحق الأقباط.

واستنكر رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، ما جاء بصدور القرار في الوقت الذى تبنى فيه الدولة أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورفض خليل، ما انتهى اليه قرار الكونجرس وهى توصيات توحى بتقصير الدولة وهو ما يناقض ما تقوم به الدولة المصرية وأجهزتها من استنفار دائم للتصدى لأية محاولات من الجماعات الإرهابية والمتشددين للتعدى على حق الأقباط في ممارسة شعائرهم أو الاعتداء على حقهم في الأمان الشخصي ويكفي تذكير الكونجرس ونوابه بكثير من القضايا التى ينظرها القضاء المصرى لمتهمين في قضايا تخص محاولة الاعتداء على دور العبادة للأقباط.

وطالب بمراعاة الدقة والارتكاز إلي معلومات موثقة وحقيقية عن طبيعة الاوضاع في مصر حتى لايقع الكونجرس ولجانه في فخ التدليس وعدم المهنية.