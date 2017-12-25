المصريين الأحرار: عيد الميلاد فرصة لمواجهة المؤامرات

سلوى عثمانهنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الكنيسة الكاثوليكية في العالم وعلي رأسها البابا فرانسيس _رجل المحبة والسلام _ بمناسبة الأحتفال بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي.ووجه د. عصام خليل التهنئة إلي قيادة الكنيسة الكاثوليكية الوطنية في مصر ممثلة في الأنبا أبراهيم أسحق

سلوى عثمان

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الكنيسة الكاثوليكية في العالم وعلي رأسها البابا فرانسيس _رجل المحبة والسلام _ بمناسبة الأحتفال بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي.

ووجه د. عصام خليل التهنئة إلي قيادة الكنيسة الكاثوليكية الوطنية في مصر ممثلة في الأنبا أبراهيم أسحق بطريرك الكاثوليك، وكافة أعضاء سينودس المطارنة واساقفة الكنيسة وكهنتها وأبنائها وعموم المصريين.

وقال رئيس “المصريين الأحرار”: إن الأعياد الدينية والشعبية تساهم في توطيد أواصر العلاقة بين المصريين مما يحفظ التلاحم المصري في مواجهة المؤامرات الهادفة لتفتيت الوطن”.

وأضاف،أن كافة الاحتفالات لاتثني المصريين عن الدعاء للوطن للمضي قدماً لتحقيق التنمية والرخاء و الانتصار علي غوغاء الجماعات الإرهابية ودحرها.

وناشد عموم المصريين العمل علي آعلاء الروح المعنوية لاستكمال مسيرة مصر للاستقرار الشامل رغم عراقيل وأحجار العثرة التي تلقيها جهات خارجية تلعب باوراق الطائفية لتدمير الكيان المصري.