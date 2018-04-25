المصريين الأحرار تناقش إعداد مشاريع قوانين لدعم العمالة بالدول العربية

سلوى عثمان عقدت لجنة «الشئون العربية» بحزب المصريين الأحرار ، اجتماعها الدوري بحضور حسام رأفت رئيس اللجنة.وناقشت اللجنة لمناقشة عددا من الملفات ومنها خطة العمل السنوية المتعلقة بملفات السياحة وأحوال المعلم المصري في الدول العربية والمرأة المعيلة.وقال حسام رأفت، إن اللجنة تعكف

سلوى عثمان

عقدت لجنة «الشئون العربية» بحزب المصريين الأحرار ، اجتماعها الدوري بحضور حسام رأفت رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة لمناقشة عددا من الملفات ومنها خطة العمل السنوية المتعلقة بملفات السياحة وأحوال المعلم المصري في الدول العربية والمرأة المعيلة.

وقال حسام رأفت، إن اللجنة تعكف لإعداد تصور و مشروعات قوانين تخدم العمالة المصرية بالدول العربية في إطار عمل اللجان النوعية بالحزب

وأضاف رأفت، أن الاجتماع ناقش خطة العمل السنوية بشأن السياحة وأحوال المعلم المصري في الدول العربية والمرأة المعيلة.

وتابع أن اللجنة تعمل وفق توجيهات د. عصام خليل رئيس الحزب ، علي تحليل وافية لنتائج الانتخابات الرئاسية المنتهية منذ فترة وجيزة وتأثير العاملين المصريين بالدول العربية ودورهم فيها.

