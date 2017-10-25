المصريين الأحرار: تحول استثمارات فرنسا لمصر قريبا

إيمان عوفقال إيهاب سمرة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن مصر تتحول من دولة أزمة إلى دولة فرصة، مضيفا "خرجنا من حالة دولة خدمات إلى دولة إنتاج طبقا لتصريح الرئيس السيسي بأننا نهدف إلى اقتصاد إنتاج"، لذلك ستتجه الاستثمارات الفرنسية إلى مصر قريبا.وحول ارتفاع أسعار السلع، قال "سمرة"

إيمان عوف

قال إيهاب سمرة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن مصر تتحول من دولة أزمة إلى دولة فرصة، مضيفا “خرجنا من حالة دولة خدمات إلى دولة إنتاج طبقا لتصريح الرئيس السيسي بأننا نهدف إلى اقتصاد إنتاج”، لذلك ستتجه الاستثمارات الفرنسية إلى مصر قريبا.

وحول ارتفاع أسعار السلع، قال “سمرة”: “عندما نتكلم عن ارتفاع أسعار، فورا الناس تقول بسبب ارتفاع الدولار، والسبب في ارتفاعه موازنة الأجور التي كانت حتى 2011 تعادل 70 مليار جنيه، وفي 2013 أصبحت 220 مليار، وبالتالي السيولة زادت وبالتالي الأسعار تزيد.

وأضاف سمرة في تصريحات صحفية- أننا تمادينا في مرحلة من المراحل وزورنا سعر الدولار الذي كان بـ 18 جنيها، والدولة تبيعه بـ 8، وبهذا تمول المستورد، وبالتالي كان أصحاب المصانع يفلسون وتظهر مصانع متعثرة وأزمة السياحة، وأيضا حالة الانفلات في الاستيراد، بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على منافسة المستورد.

وأضاف سمرة، أن مصر دخلت في حالة استقواء بعدما كانت عبئا قبل 2011، ولكنها اليوم تستثمر بذكاء شديد، متابعا “مش هنحس دلوقتي بس اللى لازم نقوله إن أصول البلد كانت تباع ما قبل 2011، ولكن حاليا الرئيس عبدالفتاح السيسي قال “إحنا بنرفع أصول البلد”، موضحا ذلك بقوله من 10 سنوات كنت أقول لك هناك أرض جيدة في جبل الجلالة، كانت قيمتها صفر، والمتر اليوم في جبل الجلالة وصل 3 آلاف جنيه للمشروعات، وهذا يدخل خزينة الدولة، ما يعني زيادة الأصول”.

وأضاف سمرة أن الرئيس الفرنسي كان يخطب ود مصر في كلمته لأنه يعرف مكانتها، مضيفا أنه في وقت من الأوقات كانت الاستثمارات الصناعية الفرنسية في الصناعات متوسطة التكنولوجيا.