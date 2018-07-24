«المصريين الأحرار» بسفاجا يناقش خطة عمل أمانة المرأة

سلوى عثمان عقدت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بمدينة سفاجا اجتماعًا لمناقشة خطة عمل ربع سنوية، للتواصل مع القطاع النسائي والاهتمام به.وجاء ذلك بحضور محمد علي الأمين المساعد بمدينة سفاجا، وفاطمة مصطفى أمينة المرأة بالمدينة والأعضاء.وأكدت فاطمة مصطفى أمينة المرأة، أهمية الدور النسائي ا

سلوى عثمان

عقدت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بمدينة سفاجا اجتماعًا لمناقشة خطة عمل ربع سنوية، للتواصل مع القطاع النسائي والاهتمام به.

وجاء ذلك بحضور محمد علي الأمين المساعد بمدينة سفاجا، وفاطمة مصطفى أمينة المرأة بالمدينة والأعضاء.

وأكدت فاطمة مصطفى أمينة المرأة، أهمية الدور النسائي الملموس فى العمل السياسي وخدمة الوطن، سواء المشاركة بالاستحقاقات الدستورية أو الخدمة المجتمعية وغيرها.

وقالت إن أمانة المرأة لديها خطة عمل تشمل دورات تدربية وتوعية مجتمعية، ومنها ندوات طبية متخصصة عن سرطان الثدى والوقاية منه.