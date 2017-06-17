المصريين الأحرار: الثوابت الوطنية حسمت موقف الحزب من تيران وصنافير



إيمان عوف:

أكد حزب المصريين الأحرار، فى بيان أصدره اليوم، أن إيمان أعضائه وقياداته وكتلته البرلمانية – الأكثرية – بالثوابت الوطنية كان دافعا للدراسة العميقة والمتأنية والرصينة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأشار إلى أن موافقة الحزب علي الاتفاقية تحت قبة البرلمان، جاء بما يشبه الإجماع فى ظل مناخ من التخويف بلغ حد الإرهاب لأغلبية النواب، فضلا عن التخوين الذى رشق به أصحاب الصوت العالى، كل من حاول أن يعمل العقل ويتحلى بالمسئولية والضمير الوطنى.

وأعلن الحزب أن جميع أعضائه وقياداته فخورين بموقفهم الذى أعلنوه فى مواجهة الذين يمارسون المراهقة السياسية والفكرية عبر أساليب تأكد رفضها من جانب جموع شعبنا العظيم، الذى ترجم ذلك بالانصراف عن كل محاولات إثارة الاضطرابات بدعوات حمقاء للتظاهر يمكن أن تفجر الوطن، وتتسبب فى خراب معلوم لكل مواطن، وسبق أن سقطت فيه أوطان وشعوب شقيقة، ندعو الله أن ينقذها منه وأن تتوقف ماكينات التخريب وسفك الدماء على أراضيها.

وأضاف اابيان أن من يرون أنفسهم معارضة، أساءوا لأنفسهم وللبرلمان بممارستهم المقصودة مع سبق الإصرار والترصد، حتى لا يعلو صوت فوق صوتهم، وإن كنا قد تحلينا بالصبر والصمت والهدوء، فى مواجهة العواصف والغبار التى آثارها من يختلفون معنا، فهذا لا يعنى أننا سنواصل الاعتصام بالنهج ذاته فى ظل إصرار هؤلاء على الإساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الوطنية.





وأكد أن الحزب سيواجه أولئك بصوت العلم والوطنية مع كل من يقدر على الحوار وممارسة الديمقراطية، ولن يدخل فى سجالات مع الذين يجيدون تزييف الحقائق وتسميم الرأى العام والوعى الجمعى لأبناء الوطن.

وسجل البيان تحفظ الحزب على أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال الأشهر التى شهدت طرح هذا الملف منذ فتحه عند توقيع الاتفاقية قبل 14 شهرا، لأن أعضاء الحكومة تركوا الساحة لكل الذين يجيدون تزييف الحقائق وتشويه صورة الوطن عبر جميع وسائل الإعلام داخليا وخارجيا.

وأعلن البيان براءة الحزب من ادعاءات من وصفهم بمجموعة خارجة عن القانون، تزعم أنها تمثل حزب “المصريين الأحرار”.. وهؤلاء سبق أن كررنا وأكدنا أنهم “جماعة ساويرس” وليسو منا، ويعرف القاصى والدانى أن حزبنا تخلص منهم بموقف اتفقت عليه الأغلبية الساحقة خلال مؤتمر عام تاريخى.

وأكد البيان ثقة الحزب المطلقة فى القوات المسلحة “بيت الوطنية المصرية”، ورجال الشرطة المحترمين، الذين دفعوا ثمنا غاليا وفادحا لحفظ الأمن والاستقرار.

كما أكد احترامه لوزارة الخارجية، وكافة المؤسسات الوطنية التى تحمل على عاتقها مسئولية البناء واستعادة مكانة مصر فى إقليمها وقارتها وبين جميع الأمم فى العالم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

