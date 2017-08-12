المصريون يواصلون التألق فى الدورى الإنجليزى

حجازى يخطف 3 نقاط لويست بروميتش.. وصلاح يسجل فى تعادل ليفربول على المصرى خطف الدولى المصرى أحمد حجازى ثلاث نقاط ثمينة، من مستهل لقاءات الفريق، فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ليقود فريقه للفوز على بورنموث، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "ذا هاوثورنس". وسجل لا

حجازى يخطف 3 نقاط لويست بروميتش.. وصلاح يسجل فى تعادل ليفربول

على المصرى

خطف الدولى المصرى أحمد حجازى ثلاث نقاط ثمينة، من مستهل لقاءات الفريق، فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ليقود فريقه للفوز على بورنموث، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “ذا هاوثورنس”.





وسجل لاعب الأهلى المُعار للدورى الإنجليزى هدف اللقاء الوحيد بضربة رأس فى الدقيقة 31 من عُمر الشوط الأول، ليصبح الهدف الأول للاعب فى البريميرليج، ويمنح فريقه أول ثلاث نقاط فى المسابقة.

فى السياق نفسه سجل محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفًا لليفربول فى مباراته أمام واتفورد، قبل أن يخطف أصحاب ملعب “فيكارج رود”، تعادلًا قاتلًا من الضيوف، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

وأحرز صلاح هدف الريدز الثالث فى الدقيقة 57 من عُمر اللقاء، ليعلن تقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخطف ميجيل أنخيل بريتوس، هدف التعادل القاتل فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن الشوط الثانى، ليصبح صلاح اللاعب الثاني عشر الذي يسجل هدفًا في مباراته الأولى بالدوري مع ليفربول.

كان محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى، قد صنع هدفًا فى مباراة فريقه، أمس الجمعة، فى افتتاحية لقاءات الأسبوع الأول من الدورى الإنجليزى، أمام ليستر سيتى، فى اللقاء الذى انتهى بفوز المدفعجية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسقط ستوك سيتى الذى يضم الدولى المصرى رمضان صبحى، فى فخ الخسارة، أمام إيفرتون، بهدف نظيف، ولم يشارك اللاعب فى المباراة، وكان ضمن البدلاء، ولم يشركه مارك هيوز، المدير الفنى لستوك، فى اللقاء.

وفى بقية لقاءات اليوم سقط تشيلسى “حامل اللقب”، فى فخ الخسارة أمام ضيفه بيرنلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل ساوثهامتون مع سوانزى سيتى دون أهداف، فيما تغلّب الصاعد هيديرسفيلد تاون على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.

وتقام، مساء اليوم، مباراة برايتون “الصاعد حديثًا للدورى” مع مانشستر سيتى، على أن تختتم لقاءات الجولة الأولى من البريميرليج، غدًا الأحد، بمباراتين، حيث يلعب نيوكاسل يونايتد مع توتنهام هوتسبير، ومانشستر سيتى مع وست هام يوناتيد.