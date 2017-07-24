المصريون يمضون 390 مليون دقيقة على أوليكس فى رمضان

المال – خاصكشفت منصة أوليكس للإعلانات المبوبة أونلاين عن حركة المستخدمين خلال شهر رمضان إذ سجلت 5 ملايين مستخدم على منصتها مما يُشكلّ زيادة بنسبة 55% مقارنة بشهر رمضان 2016 (6 يونيو إلى 5 يوليو)، بحيث أمضوا فى المتوسّط 13 دقيقة فى كلّ زيارة فى تصفح أقسام المنصة المتنوعة من العقارات والسيارا

المال – خاص

كشفت منصة أوليكس للإعلانات المبوبة أونلاين عن حركة المستخدمين خلال شهر رمضان إذ سجلت 5 ملايين مستخدم على منصتها مما يُشكلّ زيادة بنسبة 55% مقارنة بشهر رمضان 2016 (6 يونيو إلى 5 يوليو)، بحيث أمضوا فى المتوسّط 13 دقيقة فى كلّ زيارة فى تصفح أقسام المنصة المتنوعة من العقارات والسيارات والأغراض المستعملة (الذى يتضمن الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ومستلزمات الأطفال، والموبايلات، والدراجات والمعدات والكتب وأغراض المنزل والحديقة) والوظائف والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أوليكس حوالى 30 مليون زيارة إلى منصتها، وبعبارة أخرى، أمضى المصريون خلال هذا الشهر 390 مليون دقيقة على أوليكس.

وأفاد ممتاز موسى، المدير العام لأوليكس مصر:”تعتبر الكثير من الشركات شهر رمضان الكريم من الأشهر المهمة والحساسة من حيث التأثير على حركة المستخدمين وسلوكهم فى مصر. يعكس شهر رمضان طباع جديدة قد تساعد الشركات فى التركيز على تحديث أو تعديل أنشطتها بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين خلال هذا الشهر. إلا أنّه على الرغم من التغيّرات الموسمية، يبقى اتجاه أوليكس مصر ثابتاً، إذ نراقب الدوافع وراء تغيّر سلوك المستخدمين، ونعتمدها كأسس عند تحديد استراتيجياتنا التسويقية والمتعلقة بالمنتج.”

وعليه، أظهرت النتائج أنّ فترة الذروة فى عدد الزيارات خلال شهر رمضان لهذه السنة كانت الساعة 3 ظهراً، أما أقل فترة فهى عند وقت الإفطار الساعة 8 مساء تقريباً. كما تبيّن أنّ الزيارات تعود لترتفع خلال ساعات المساء لتنخفض مجدداً بعد الساعة الثانية صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.

يذكر أنّ ساعات استخدام منصة أوليكس لهذا العام خلال شهر رمضان أتت متشابهة جداً مع نتائج السنة الماضية، مما يعكس نمطاً معيّناً يعتاد عليه المستخدمون خلال أيام الشهر المبارك.

وأظهرت آخر الأبحاث والإحصائيات الخاصة بموقع Facebook فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً كبيراً فى استعمال الموبايل خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنّ أكثر من 70% من السكان فى الشرق الأوسط يمتلكون هاتفاً ذكياً، ويعتمدون عليه بشكل كبير خلال الموسم للترفيه والتسوّق الإلكترونى والتطبيقات الأخرى المتعلقة بشهر رمضان.

تبلغ حصة مستخدمى منصة أوليكس مصر حالياً القادمين من الموبايل 78%، لتصبح القناة الأكثر شعبية. إذ تمّ تبادل أكثر من 517 ألف رسالة من خلال خاصية الدردشة الفورية Chat، بالإضافة إلى أنّ ساعة الذروة لاستخدام الـChat كانت الساعة 3 بعد الظهر خلال شهر رمضان الفضيل.

كما قامت أوليكس بمراقبة حركة الزيارات على منصتها خلال يوم عيد الفطر الذى حلّ يوم 25 يونيو، وتبيّن أنّ عدد الزيارات خلال هذا اليوم انخفض بنسبة 20% مقارنة بيوم آخر عادى من أيام الشهر. وبطبيعة الحال، إنّ يوم عيد الفطر مخصص لتمضية الوقت مع الأحبة، ويتجنّب الناس أى وسائل إلهاء تمنعهم من قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.