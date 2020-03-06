تأميـــن

المصريون يحتلون المركز الخمسين عالميا في الإنفاق على التأمين 2018 (تفاعلي)

تصدرت لوكسمبرج دول العالم في حجم الإنفاق على التأمين
الشاذلي جمعة 7:02 م, الجمعة, 6 مارس 20 7:02 م, الجمعة, 6 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

احتل المصريون المرتبة الخمسين عالميا في الإنفاق على التأمين خلال عام 2018، وبلغ حجم إنفاق المصري على شراء وثائق التأمين في 2018 حوالي 14 دولارا.

وسبق مصر فى الترتيب نيكاراجو وأنفق الفرد 36 دولارا لشراء التأمين وبوليفيا 47 دولارا ، وسريلانكا 52 وجواتيمالا 54 ، وإندونيسيا 71 وقبلها السلفادور94 والدومنيكان 119 ثم بيرو 122 وقبلها تركيا 126.

ويتم احتساب النسبة عبر قسمة حجم أقساط التأمين على عدد السكان فى كل دولة.

لوكسمبرج تتصدر الترتيب العالمي بإنفاق 40 ألف دولار

وكشفت إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development ، عن تصدر لوكسمبرج دول العالم فى حجم الإنفاق على التأمين وبلغ إنفاق الفرد بها 40668 دولارا خلال 2018.

ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD هى منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتتكون من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحرة.

جراف يوضح ترتيب العشرة الكبار عالميا فى حجم إنفاق الفرد على شراء التأمين سنويا خلال عام 2018 (المبلغ بالدولار).

واحتلت ايرلندا المركز الثانى فى الترتيب العالمى فى الإنفاق على التأمين وبلغ إنفاق الفرد بها 9531 دولار خلال عام 2018، وحلت هونج كونج فى المرتبة الثالثة بحجم إنفاق 8807 دولارات ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية فى المركزالرابع وبلغ حجم إنفاق المواطن الأمريكى على التأمين 7082 دولارا فى 2018.

بريطانيا تحتل المرتبة السابعة في الإنفاق على التأمين

وحلت سويسرا فى المركز الخامس على مستوى العالم فى حجم إنفاق الفرد على شراء التأمين وبلغ إنفاق المواطن السويسرى 6962 دولار، وتلاها فى المرتبة السادسة الدنمارك بحجم إنفاق 6842، ثم بريطانيا فى المركز السابع وبلغ إنفاق المواطن الإنجليزى على شراء وثائق التأمين 6643 دولار.

واحتلت هولندا المركز الثامن على مستوى العالم فى إنفاق الفرد على التأمين وبلغ إنفاق المواطن الهولندى على شراء التأمين 4968 دولار، وفى المركز التاسع حلت السويد وبلغ إنفاق المواطن السويدى على التأمين 4646 ، وحلت فرنسا فى المرتبة العاشرة وبلغ حجم إنفاق المواطن الفرنسى على شراء التأمين 4569 .

خريطة توضح حجم إنفاق المواطن فى كل دولة على شراء التأمين فى عام 2018 (المبلغ بالدولار).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

11.8 مليار جنيه نصيب شركات التأمين الحكومية من الأقساط المباشرة في 2019 (جراف)

ماهر أبو الفضل 3:38 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20

تقرير: توقعات بارتفاع أقساط التأمين على مستوى العالم إلى 6.3 تريليون يورو عام 2029

الشاذلي جمعة 9:25 م, الخميس, 13 فبراير 20

ارتفاع حجم الإنفاق على شراء تأمينات الحياة عالميًّا للفرد 379 يورو فى 2018 (جراف)

الشاذلي جمعة 6:22 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

«المصرية تكافل» تحقق 430 مليون جنيه أقساطاً بنهاية النصف الأول

الشاذلي جمعة 1:03 م, الأثنين, 10 فبراير 20

«أمنلي دوت كوم» تخطر الرقابة بتعيين قائم بالأعمال بدلا من الشرقاوي

مروة عبد النبي 1:14 ص, الخميس, 23 يناير 20

عبد المعطى: 6 أسباب لزيادة حصيلة التأمين أبرزها إنشاء «مجمعة الإجبارى» وزيادة الثقة في القطاع

ماهر أبو الفضل 9:32 ص, الأحد, 19 يناير 20