المصريون يحتلون المركز الخمسين عالميا في الإنفاق على التأمين 2018 (تفاعلي)

تصدرت لوكسمبرج دول العالم في حجم الإنفاق على التأمين

احتل المصريون المرتبة الخمسين عالميا في الإنفاق على التأمين خلال عام 2018، وبلغ حجم إنفاق المصري على شراء وثائق التأمين في 2018 حوالي 14 دولارا.

وسبق مصر فى الترتيب نيكاراجو وأنفق الفرد 36 دولارا لشراء التأمين وبوليفيا 47 دولارا ، وسريلانكا 52 وجواتيمالا 54 ، وإندونيسيا 71 وقبلها السلفادور94 والدومنيكان 119 ثم بيرو 122 وقبلها تركيا 126.

ويتم احتساب النسبة عبر قسمة حجم أقساط التأمين على عدد السكان فى كل دولة.

لوكسمبرج تتصدر الترتيب العالمي بإنفاق 40 ألف دولار

وكشفت إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development ، عن تصدر لوكسمبرج دول العالم فى حجم الإنفاق على التأمين وبلغ إنفاق الفرد بها 40668 دولارا خلال 2018.

ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD هى منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتتكون من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحرة.

جراف يوضح ترتيب العشرة الكبار عالميا فى حجم إنفاق الفرد على شراء التأمين سنويا خلال عام 2018 (المبلغ بالدولار).

واحتلت ايرلندا المركز الثانى فى الترتيب العالمى فى الإنفاق على التأمين وبلغ إنفاق الفرد بها 9531 دولار خلال عام 2018، وحلت هونج كونج فى المرتبة الثالثة بحجم إنفاق 8807 دولارات ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية فى المركزالرابع وبلغ حجم إنفاق المواطن الأمريكى على التأمين 7082 دولارا فى 2018.

بريطانيا تحتل المرتبة السابعة في الإنفاق على التأمين

وحلت سويسرا فى المركز الخامس على مستوى العالم فى حجم إنفاق الفرد على شراء التأمين وبلغ إنفاق المواطن السويسرى 6962 دولار، وتلاها فى المرتبة السادسة الدنمارك بحجم إنفاق 6842، ثم بريطانيا فى المركز السابع وبلغ إنفاق المواطن الإنجليزى على شراء وثائق التأمين 6643 دولار.

واحتلت هولندا المركز الثامن على مستوى العالم فى إنفاق الفرد على التأمين وبلغ إنفاق المواطن الهولندى على شراء التأمين 4968 دولار، وفى المركز التاسع حلت السويد وبلغ إنفاق المواطن السويدى على التأمين 4646 ، وحلت فرنسا فى المرتبة العاشرة وبلغ حجم إنفاق المواطن الفرنسى على شراء التأمين 4569 .

خريطة توضح حجم إنفاق المواطن فى كل دولة على شراء التأمين فى عام 2018 (المبلغ بالدولار).