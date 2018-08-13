اتصالات وتكنولوجيا

المصريون يبحثون عن تنسيق الدبلومات الفنية أونلاين

المال – خاص: تنشر "بوابة المال" أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريين عبر محرك البحث العالمى "جوجل" الاثنين، وكانت كالتالي: اسم الموضوع عدد عمليات البحث المصدر تنسيق الدبلومات الفنية  2018 20  ألف  اليوم السابع يوفنتوس 10  آلاف اليوم السابع مباراة…

2:33 ص, الثلاثاء, 14 أغسطس 18 2:33 ص, الثلاثاء, 14 أغسطس 18

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المال – خاص:


تنشر “بوابة المال” أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريين عبر محرك البحث العالمى “جوجل” الاثنين، وكانت كالتالي:

اسم الموضوع

عدد عمليات البحث

المصدر

تنسيق الدبلومات الفنية  2018

20  ألف

 اليوم السابع

يوفنتوس

10  آلاف

اليوم السابع

مباراة الأهلى اليوم

5  آلاف

اليوم السابع

منة حسين فهمى

5  آلاف

مصراوى 

مشاهدة مباراة برشلونة وأشبيليه بث مباشر

ألفين

الفجر

 

 

 

 

 

 

 

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