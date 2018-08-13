المصريون يبحثون عن تنسيق الدبلومات الفنية أونلاين

المال – خاص: اسم الموضوع عدد عمليات البحث المصدر تنسيق الدبلومات الفنية 2018 20 ألف اليوم السابع يوفنتوس 10 آلاف اليوم السابع مباراة الأهلى اليوم 5 آلاف اليوم السابع منة حسين فهمى 5 آلاف مصراوى مشاهدة مباراة برشلونة وأشبيليه بث مباشر ألفين الفجر
تنشر “بوابة المال” أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريين عبر محرك البحث العالمى “جوجل” الاثنين، وكانت كالتالي:
المال – خاص:
اسم الموضوع
عدد عمليات البحث
المصدر
تنسيق الدبلومات الفنية 2018
20 ألف
اليوم السابع
يوفنتوس
10 آلاف
اليوم السابع
مباراة الأهلى اليوم
5 آلاف
اليوم السابع
منة حسين فهمى
5 آلاف
مصراوى
مشاهدة مباراة برشلونة وأشبيليه بث مباشر
ألفين
الفجر