المصريون في موسكو: غياب محمد صلاح أضر بنا

وكالات: نال منتخب مصر أمام أوروجواي أول هزيمة بهدف نظيف، على ملعب إيكاتينبرج، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم «روسيا 2018». وأجرت وكالة «سبوتنيك» الروسية حوارات مع المشجعين في موسكو ليكشف أجواء كأس العالم 2018. وفي حوار خاص مع خالد يحيى

وكالات:

نال منتخب مصر أمام أوروجواي أول هزيمة بهدف نظيف، على ملعب إيكاتينبرج، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم «روسيا 2018».

وأجرت وكالة «سبوتنيك» الروسية حوارات مع المشجعين في موسكو ليكشف أجواء كأس العالم 2018.

وفي حوار خاص مع خالد يحيى، وهو مشجع مصري، جاء إلى روسيا لأول مرة لحضور مباريات كأس العالم 2018، كشف أن الخسارة لم تكن مفاجأة لأن فريق أورغواي هو أقوى فريق بالمجموعة والمشجعين المصريين كانوا يتوقعون نتيجة مماثلة، إلا أنه بسبب سيناريو المباراة فالنتيجة كانت صادمة بحيث تم تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة خاصة وقال:«لعب الفريق المصري بشكل جيد وكنا نتوقع نتيجة تعادل إلا أن الدقيقة 90 قلبت الموازين».

وتابع بقوله: «أداء الفراعنة اليوم أكد لنا نتيجة مباراة مصر مع السعودية والتي ستنتهي لصالح الفريق المصري».

وأوضح المشجع أن نتيجة مباراة اليوم لن تؤثر على الأداء في المباريات القادمة، بل على العكس، ستكون دفعة لكي يظهر الفريق المصري أفضل إمكاناته، ومهاراته الكروية.

وأردف خالد بقوله: «أتوقع فوز الفريق المصري مع مبارياته ضد الفريق السعودي والفريق الروسي».

مشيرا إلى أن مباراة اليوم ليست مقياسا لمستوى أداء الفراعنة وخاصة بمشاركة محمد صلاح.

ومضى قائلا: «أنا سعيد جدا بفوز الفريق الروسي في مباراة البارحة فقد أظهروا للجميع قدراتهم ومهاراتهم. وهذا أمر جيد كي لا يستهين الفريق المصري المباراة مع الدب الروسي».

وأعرب المشجع عن سعادته بزيارة روسيا، لافتا إلى أنها بلد جميل جدا، ويوجد أماكن كثيرة يمكن للسائح زيارتها مشددا على نيته بزيارتها في المرات القادمة.

من جانبه قال المشجع المصري بدوي صبحي، وهو مشجع مصري قدم من القاهرة، إنه وبالعودة إلى تاريخ الفريق المصري وجاهزية المنتخبين، فالنتيجة كانت متوقعة.

إلا أنه أعرب عن استيائه من أمور أهمها ضعف الخطة والتي استندت على تخصيص 10 لاعبين في منطقة الدفاع وترك محمد صلاح وحده في منطقة الهجوم، وبسبب تعرضه للإصابة كانت النتيجة بهذا الشكل.

وأضاف قائلا: “المنتخب الروسي أبلى بلاء حسنا في مباراة البارحة ولكن هذا لن يؤثر على معنويات المنتخب المصري فنحن لدينا فرصة كبيرة للفوز في المباراة القادمة”.