المصريون فى الخارج ينعشون سوق العقارات

محمود زكى:شهدت الوحدات العقارية، عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، قفزة كبيرة فى الأسعار، ما جعل شركات التطوير العقارى تتجه لتسويق مشروعاتها لعملاء الخارج، خاصة المصريين بدول الخليج من خلال التواجد فى معارض تقام فى تلك المنطقة.من جانبه قال أمجد حسنين، المدير التنفيذى لشركة

محمود زكى:

شهدت الوحدات العقارية، عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، قفزة كبيرة فى الأسعار، ما جعل شركات التطوير العقارى تتجه لتسويق مشروعاتها لعملاء الخارج، خاصة المصريين بدول الخليج من خلال التواجد فى معارض تقام فى تلك المنطقة.

من جانبه قال أمجد حسنين، المدير التنفيذى لشركة كابيتال جروب، إن الشركة نجحت فى بيع أكثر من %50 من مبيعات الشركة لعملاء بالخارج دون دعم مقدم من جانب الدولة.

وأضاف حسنين أن شركات التطوير العقارى تعتمد على خبرتها فى التسويق فى المعارض بالخارج، لجذب شريحة جديدة، بعد القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2017 كان توجه المطورين إلى الخارج لزيادة المبيعات.

وأشار إلى أنه يجب على الدولة دعم الشركات العقارية فى تسويق مشروعاتها بالخارج أسوة بعدد من الدول مثل تركيا وغيرها، مشيرًا إلى أن ذلك يخدم الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أنه وعلى الرغم من زيادة مبيعات المشروعات العقارية لعملاء الخارج تظل السوق المحلية محافظة على المبيعات، وإن شهدت انخفاضًا طفيفًا فى حجم البيع بالنسبة للشركات.

وأشار إلى أنه ورغم زيادة مبيعات عملاء الخارج لكن تلك الأرقام يمكن أن تكون أفضل من ذلك بكثير.

وأوضح أن يجب أن يكون هناك جهة حقيقية وفعالة تخدم فكرة تصدير العقار، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المجلس التصديرى للعقار واختيار رئيس المجلس فقط ولم يقدم شيئًا نظرًا لعدم وجود دعم من جانب الحكومة.

وأكد أن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رحب بفكرة تصدير العقار، إضافة إلى رئيس لجنة الإسكان أشار إلى أنه على استعداد لتقديم كل التشريعات التى تخدم فكرة تصدير العقار.

وقال أحمد أبو العينين، المدير التنفيذى لشركة سيفورا للاستثمار العقارى، إن المصريين العاملين بالخارج هم أكثر الفئات التى استفادت من القرارات الاقتصادية، وهو ما أتاح لهم الفرصة للبدء فى شراء وحدات عقارية وذلك بغرض الاستثمار.

وأضاف أبو العينين أنه وبعد ثورة يناير مرورًا بأحداث 30 يونيو كانت هناك حالة من التوتر السياسى والاقتصادى فى مصر، ما سبب مخاوف كبيرة لدى المصريين العاملين بالخارج من فكرة الشراء فى أجواء صعبة، مشيرًا إلى أن تلك الفترة شهدت عزوفهم عن التفكير فى شراء أى وحدة عقارية، نظرًا للخوف من المستقبل.

ولفت إلى أنه ومع الاستقرار السياسى فى مصر عادت حركة البيع مرة أخرى، وإن كانت على استحياء، حيث شهدت مبيعات المصريين بالخارج طفرة كبيرة قابلها انخفاض فى مبيعات المصريين بالداخل، نظرًا لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وأشار أبو العينين إلى أن نسبة مبيعات الشركة للمصريين بالخارج تجاوزت أكثر من %60 فى فترة ما بعد التعويم، وهو ما أكد أن المعارض العقارية فى الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية أسهمت بشكل كبير فى زيادة مبيعات الشركة، خاصة أن الشركة قامت بتسويق مشروعاتها من خلال تلك المعارض.

وأوضح أن أغلب طلبات العملاء من المصريين العاملين بالخارج كانت فى نطاق مشروعات الشركة فى القاهرة الجديدة.

وصرح بأن الشركة نجحت فى بيع %75 من مشروع جاردن فيو، فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إذ إن المشروع يقع على مساحة 21 فدانًا، إضافة إلى أنه يحتوى على فيلات فقط، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل سواء للمسطحات الخضراء أو الوجهات وغيرها.

فى حين قال محمد كامل، رئيس الاستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقارى، إن مبيعات شركات التطوير العقارى شهدت طفرة على صعيد مبيعات العملاء بالخارج، خاصة بدول الخليج.

وأكد أن المصريين بالخارج استفادوا من القرارات الاقتصادية، من خلال فكرة الاستثمار فى شراء العقار، نظرًا لزيادة الأسعار بصورة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن متوسط سعر المتر السكنى فى القاهرة الجديدة بلغ حوالى 8 آلاف جنيه، وبعد عام من التعويم وصل سعر المتر حاليًا إلى أكثر من 16 ألف جنيه، وهو ما يعنى أن هناك زيادة فى الأسعار تجاوزت %100، وهو ما دفع تلك الشريحة إلى الدخول فى شراء العقارات منذ اللحظة الأولى لتأكدهم من زيادة أسعار الوحدة فيما بعد.

وأكد أن شركات التطوير العقارى أدارت القرارات الاقتصادية لصالحها بصورة ناجحة، من خلال التواجد فى المعارض العقارية فى دول الخليج، مثل معرض عمار يا مصر وغيرها من المعارض التى تقام فى دول الخليج.

ولفت إلى أن المشروعات العقارية الجديدة التى طرحت بعد القرارات الاقتصادية أسهمت فى زيادة القدرة الشرائية لدى عملاء الخارج، بسبب انخفاض العملة.