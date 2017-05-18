المصريون بعيدون عن الثقافة المتحفية.. في عيدها العالمي

- د. محمد الكحلاوي: لابد من التوعية المتحفية بالمدارس - د. عاصم الدسوقي: زيارة المدرسة للمتحف لا تحتاج إذنا - عمرو زكي: على جهات الدولة التكاتف من أجل زيارة المتاحفعلي راشداليوم 18 مايو هو اليوم الذي يحتفل به العالم سنويا بالمتاحف وذلك منذ عام 1977 حيث قررت الجمعية العمومية للمجلس العالمي للمتاح

– د. محمد الكحلاوي: لابد من التوعية المتحفية بالمدارس

– د. عاصم الدسوقي: زيارة المدرسة للمتحف لا تحتاج إذنا

– عمرو زكي: على جهات الدولة التكاتف من أجل زيارة المتاحف



علي راشد

اليوم 18 مايو هو اليوم الذي يحتفل به العالم سنويا بالمتاحف وذلك منذ عام 1977 حيث قررت الجمعية العمومية للمجلس العالمي للمتاحف الاحتفال بها في كل عام في نفس الموعد ، وتتميز مصر بعدد كبير من المتاحف إلا أن العديد من الأسباب جعلت هذه المتاحف لا يزورها المصريون إلا نادرا، فهناك العديد من المصريين عاشوا وماتوا ولم يزوروا متحفا واحدا ، وهناك من يزورها على سبيل الصدفة.

وكانت الرحلات المدرسية للمتاحف قديما أمرا مهما إلا أن دور المدرسة في ذلك الإطار اختفى بالتدريج إلا القليل منها، وهذا ما رآه العديد من الباحثين في الآثار سببا في انهيار الثقافة المتحفية.

من جهته أكد الدكتور محمد الكحلاوي، أمين عام اتحاد الأثريين العرب ، أن هناك العديد من المتاحف المهمة في مصر وهناك ما خرج من أزمة بعد تدميره مثل متحف الفن الإسلامي والذي أصبح بعد تطويره شيئا آخر فزيارة المتحف أمر مهم بشكل عام ولكن لا تكون زيارة المتاحف كما يراها الكثيرون عبارة عن زيارة ترفيهية وإنما هي في الأصل زيارة تعلمية، فالمتحف منشأة تعليمية ترصد تواريخ مهمة ولابد أن يعتاد الناس عليها بهذه الطريقة ، مشيرا إلى أن هناك فهم خاطئ للمتاحف يصورها على أن زيارتها عبارة عن تنزه أو خروجة ولكن هذا غير صحيح فمن المهم التعامل معها على أنها معطيات الحضارة وترصد إنجازات تاريخية في ضوء الرصيد الثقافي والتراث المتواجد بها.

وعن كيفية زيادة الإقبال على المتاحف من المصريين أشار إلى أنه يطالب دائما بالتوعية بالثقافة المتحفية من خلال المدارس والجامعات وأن تلقى محاضرات حول المتاحف، مؤكدا أهمية الوعي بالمتاحف وأن يكون هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الآثار ووزارة التربية والتعليم لزيارة المتاحف وإن كانت هناك زيارات تحدث حاليا أو قديما من المدارس فجميعها رحلات قليلة وإذا ما أصبح الأمر إلزاميا وبشكل منظم سيخلو الأمر من العشوائية وسيكون هناك ثقافة متحفية حقيقية لدى التلاميذ في المدارس ، وستساهم زياراتهم في تشكيل وعيهم الثقافي والتاريخي ليشعروا بالقيمة الحقيقية للمتاحف وما بها من آثار ولا يقتصر الأمر لديهم على مجرد تماثيل ومباني فقط بل سيعرفون تواريخ هذه الأماكن بشكل منظم وواسع.

ولفت المؤرخ عاصم الدسوقي، إلى أن الثقافة المتحفية تبدأ من المدارس ومن المهم أن يكون هناك زيارات متحفية دورية للمدارس بمعدل رحلة شهريا لمتحفين على مدار السنة وهو ما يساهم في تربية النشء على التعامل مع المتاحف والآثار وأيضا سيخرجون بمعلومات متنوعة تاريخية ستكون في ذاكرتهم للأبد.

وأكد الدسوقي أن هؤلاء التلاميذ الذين سيزورون المتاحف سيقوموا بعد ذلك بتربية أبنائهم على زيارة المتاحف ومن المهم أن تتعامل الأسرة مع المتاحف على أنها خروجة مثلها مثل أي خروجة أخرى بمعنى أن يضعوا في جدول خروجهم مع أبنائهم المتاحف وزيارتها على أولوياتهم فكما يسافرون للتنزه في المصايف عليهم أيضا أن يذهبوا بأبنائهم للمتحف الذي لا يعتبر فقط مجرد ترفيه وإنما مكان نستطيع فيه أن نسمع حكايات عن محمد علي والخديوي إسماعيل والفراعنة وغيرها الكثير من التاريخ والحضارة المصرية بمختلف عصورها.

وعن أسباب تراجع العديد من المدارس عن تنظيم الرحلات للمتاحف أشار إلى أن أبرز الأسباب هو عدم وجود يوم مدرسي كامل ، فالمدرسة فقدت دورها المنوط بها والهيبة التي كانت بها والعديد من الأمور وأصبحت عبارة عن جدران لا تقدم قيمة علمية وتعليمية وتحول المدرسون إلى محترفي دروس خصوصية وعدم الاهتمام بالتعليم في المدرسة نفسها.

وأكد الدسوقي أنه ليس من المهم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الآثار والتعليم حتى يذهب التلاميد للمتاحف، فالمدرسة لا تحتاج إذنا لزيارة المتاحف خاصة أنها قديما كانت هي التي تتكلف ثمن الرحلة وهو أمر ليس بكثير عليها ماديا.

وأشار عمرو زكي ، خبير الآثار إلى أهمية تكاتف الدولة كلها من أجل إعادة الثقافة المتحفية للمواطن المصري، ووزارة التربية والتعليم لها دور كبير في هذا الإطار من خلال الرحلات المدرسية، كذلك مراكز الشباب وكل مؤسسات المجتمع المدني لابد أن تقوم بدورها من خلال إقامة محاضرات للتوعية بالمتاحف والآثار المصرية وإبراز الدور الاجتماعي والثقافي للمتحف ، وفي المجتمعات الغربية تقام العديد من الفعاليات لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المتاحف ولابد من الاستفادة بهذه التجارب في مصر بآثارها ومتاحفها الكثيرة، وقد يحدث ذلك بأشكال مختلفة وأن تكون هناك توعية بالمتاحف حسبما فيها من آثار فقد يكون متحف يتناول المرأة أو الطفل أو عصر معين وتقدم المحاضرات في المدارس وبعد ذلك تكون الزيارة وهذا سيؤدي بالطبع إلى إثراء الحركة المتحفية.

وأضاف زكي أنه من المهم تنشيط الوعي الأثري من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومن المقرر أن تقام أكثر من زيارتين أسبوعيا مجانا في المتاحف وليس يوما واحدا ولابد أيضا من الاهتمام بترميم وتوسعة المتاحف.