المصريون القدماء عرفوا اختبار الحمل وتحديد نوع الجنين بهذه الطريقة

متابعات:سلط موقع howstuffworks المتخصص في العلوم، الضوء على معرفة قدماء المصريين بأختبارات الحمل، وقال الموقع في مقالة أنه يبدو أن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة مع الناس القدماء أكثر مما نعتقد. على سبيل المثال ، كان من المفيد أن تعرف المرأة قبل 3500 سنة مإذا كانت حاملاً أم لا كما ه



متابعات:

سلط موقع howstuffworks المتخصص في العلوم، الضوء على معرفة قدماء المصريين بأختبارات الحمل، وقال الموقع في مقالة أنه يبدو أن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة مع الناس القدماء أكثر مما نعتقد. على سبيل المثال ، كان من المفيد أن تعرف المرأة قبل 3500 سنة مإذا كانت حاملاً أم لا كما هي اليوم.

وعلى الرغم من أن البعض قد يسخر من العديد من الممارسات التي يعتبرها القدماء نوع من العلوم ، فقد كان علم التنجيم في مصر القديمة من أحدث التقنيات.

ووفقاً لبعض النصوص الطبية المصرية القديمة غير المنشورة في مجموعة بردي كارلسبرغ في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك ، فإن المصريين القدماء استخدموا القمح والشعير لاختبار الحمل..



ووفقاً لأحد نصوص البردي من حوالي عام 1400 قبل الميلاد ، لكي تتمكن المرأة من تحديد ما إذا كانت حاملاً أم لا ، فكل ما كان عليها أن تفعله هو التبول في حقيبتين مختلفتين – واحدة مليئة بالشعير والأخرى بالقمح.

وإذا انبثقت الحبوب في أي من الكيستين بعد التبول عليه ، كانت المراة المصرية القديمة تعرف أنها في الطريق للرزق بطفل، ويمكن أن تبدأ بالتخطيط وفقًا لذلك. ولكن انتظر هناك المزيد، من أجل معرفة جنس طفلها الجديد ، كان على المرأة أن تنتظر لترى أي من الحبوب التي ظهرت أولاً. إذا انتشر الشعير بشكل أسرع ، سيكون الطفل فتى ؛ إذا نبت القمح أولاً ، ستكون طفلة.

ووفقا للمعهد الوطني للصحة ، وجدت دراسة أجريت في عام 1963 أن هذه الطريقة في تحديد الحمل دقيقة حوالي 70 في المئة من ، على الرغم من أنها لم تكن دقيقة على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بتحديد جنس الجنين. تعتمد اختبارات الحمل الحديثة على البروتينات التي يمكنها الكشف عن هرمون يسمى هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) ، لكن العلماء يتكهنون بأن هذا الاختبار القديم أثبت نجاحًا جيدًا لأن المستويات المرتفعة من الاستروجين في بول المرأة ربما تكون قد عززت نمو البذور.

ووجد الباحثون الذين يدرسون حالياً على أوراق البرديات في مجموعة كارلسبيرج أن المعلومات الطبية التي تم اكتشافها في مصر القديمة لم تختف على الرغم من حرق مكتبة الاسكندرية، حيث كانت تشق طريقها في جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها.