المصريون أنفقوا 30.5 مليار جنيه على شراء الذهب في الربع الأول

أنفق المصريون 986.6 مليون دولار أى ما يعادل 30.5 مليار جنيه (سعر الدولار فى البنك المركزي 30.94 جنيه) على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي اليوم.

وأشار التقرير الذى حصلت المال على نسخة منه إلى أن إنفاق المصريون على الذهب ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى 34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتى بلغت 737.1 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن مشتريات المصريون من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى 16.2 طن، مقابل 12.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 33%.

مصر السابعة عالميًا فى شراء الذهب

واحتلت مصر المركز السابع فى قائمة الدول الأعلى إقبالًا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى بحصة تمثل 2% من الإجمالى العالمي.

أشار مجلس الذهي العالمي إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقًا على شراء المعدن الأصفرخلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، إلا أنها جاءت فى المركز الثاني فى بمنطقة الشرق الأوسط مع تفوق إيران.

وعلى الرغم من نمو الطلب المجلى إلا أن الطلب العالمي على الذهب شهد هبوطا في الربع الأول من العام الجاري، حيث قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين، حسبما ذكر بيان صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم الجمعة.

وذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا بانخفاض 13 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول. ويعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

وارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عاما في 2022.

يأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأوقية.

وأشار المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا منه خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.