«المصرين للإسكان» تقرر زيادة رأسمالها بقيمة 36 مليون موزعا على 360 مليون سهم

وافق مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، على زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون إلى 336 مليون جنيه.

وذلك بزيادة 36 مليون جنيه موزعة على 360 مليون سهم بمتوسط القيمة السوقية للسهم مرجحا بالكميات عن آخر 3 شهور ، والبالغة 0.27 جنيه للسهم الواحد.

وأشارت المصريين للإسكان والتنمية والتعمير في البيان لإدارة البورصة إلى أنه سيتم معالجة الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية والبالغة 0.25 جنيه للسهم، كعلاوة إصدار ترحل إلى الاحتياطات بالإضافة إلى مصاريف إصدار 2.5% من القيمة الاسمية.

وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال كل حسب مساهمته وبواقع سهم لكل 8.333 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.