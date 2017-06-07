المصرية واتوموتيف تؤكد استمرار كريم نجار في منصبه

شريف عيسىأكدت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل فولكس فاجن وأودى، في بيان اليوم، استمرار رجل الأعمال كريم نجار فى موقعة، مديرا تنفيذيا للشركة، نافيةً ما تردد من أنباء عن فقده لمنصبه أو للتوكيلات التي يستحوذ عليها بسبب النزاعات القانونية مع مساهمي المصرية واوتوموتيف. وقالت دينا قدرى، ال

شريف عيسى

أكدت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل فولكس فاجن وأودى، في بيان اليوم، استمرار رجل الأعمال كريم نجار فى موقعة، مديرا تنفيذيا للشركة، نافيةً ما تردد من أنباء عن فقده لمنصبه أو للتوكيلات التي يستحوذ عليها بسبب النزاعات القانونية مع مساهمي المصرية واوتوموتيف.

وقالت دينا قدرى، المستشار القانونى لكريم نجار في تصريحات لـ”المال، أن النزاع داخلي مع الشريك اللبنانى ومازال مطروحاً أمام المحكمة الاقتصادية حتى الآن، ولم يصدر بخصوصه أي حكم نهائي.

وتابعت أن المصرية التجارية وأوتوموتيف ستتقدم بمستندات لهيئة المحكمة خلال الشهر الجارى لتعزيز موقفها فى القضية، مشيرةً إلى انه من الصعب خلال الفترة الحالية تحديد موعد للفصل فى القضية.

كانت وكالة فولكس فاجن وأودى فى مصر شهدت صراعاً بين كريم نجار والشريك اللبنانى ممثلاً فى شركة الشرق الأوسط “مياتكو” على خلفية رفض الشريك الأجنبى ضخ مزيد من الاستثمارات لإجراء توسعات بصالات العرض ومراكز الصيانة، وفقاً لما أكده نجار فى حوار سابق لـ “المال”.

وفى مايو 2015، أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قراراً بعزل نجار من رئاسة مجلس إدارة المصرية التجارية وأوتوموتيف، نتيجة مخالفات إدارية ارتكبها.

وخلال العامين الماضيين، شهد سوق السيارات حرب بيانات بين نجار والشريك البنانى فى عدد من الصحف القومية والخاصة، عبر اعلان المصرية وأوتوموتيف ممارسة نشاطها دون أي تعديل أو تغيير في العمل، وكذا تعهدت بالوقوف بكل قوة وحزم أمام المحاولات لهدم الشركة، وضياع استثمارات المساهمين.

وأكدت فى بيانات سابقة لها أن الشركة التجارية للشرق الأوسط وإفريقيا ليس لها صفة قانونية في إدارتها أو التعامل معها.

فى حين حذر المكتب القانوني لشركة الشرق الأوسط، والمستشار القانوني الدكتور سامح يوسف الترجمان، والمستشار طاهر الخولي، كافة الأجهزة الحكومية، والبنوك والهيئات وجميع الموزعين لسيارات “فولكس فاجن واودى” من التعامل مع رجل الأعمال كريم نجار.