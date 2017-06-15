المصرية واتصالات مصر توقعان اتفاقيتى التجوال المحلى والدولى

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقيتين تجاريتين مع “اتصالات-مصر”، لتقديم خدمات التجوال المحلى وخدمات الاتصالات الدولية.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “تم توقيع الاتفاقية أمس الأربعاء بين كل من المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والمهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة “اتصالات مصر” وتمتد الاتفاقية بين الشركتين لمدة خمس سنوات.

ووافق مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة الإثنين الماضى على إبرام اتفاقيتى التجوال المحلى وخدمات الصوت الدولية مع شركة اتصالات مصر وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة للتوقيع عليها.

ووقعت الشركة فى مايو الماضى مذكرة تفاهم مع اتصالات مصر لتقديم خدمات التجوال المحلي بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع.

ووقعت الشركة في أبريل الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة أورانج مصر لتوفير خدمات البنية التحتية لمدة 5 سنوات، بقيمة 2.5 مليار جنيه.

ووقعت شركات المحمول الثلاث اتفاقية مع الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول والتليفون الثابت، خلال أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات الهاتف المحمول بالسوق المحلية في سبتمبر المقبل.

وتُتيح خدمات الجيل الرابع سرعات فائقة، وتستخدم عدد من الدول العربية خدمات الجيل الرابع منها: الجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، ودول الخليج العربي، ولبنان، والأردن.

وتملك الحكومة المصرية 80% من المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت.