المصرية وأوتوموتيف تفاوض الشركة اﻷم لطرح بولو الجديدة

تفاوض المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل فولكس فاجن وأودى، الشركة اﻷلمانية اﻷم، لطرح الجيل السادس من طراز بولو هاتش باك باسعار منافسة.

وقال مدحت اسماعيل، مدير عام فولكس فاجن بالشركة، إن الزيادات الكبيرة فى أسعار الصرف بعد التعويم جعل من طرح الجيل الجديد من بولو “غير مجدى” من الناحية الاقتصادية لارتفاع سعرها مقارنة بالطرازات المنافسة.

كانت المصرية وأوتوموتيف قد قررت نهاية 2015 وقف استيراد فولكس فاجن جيتا بعد قرار مجلس إدارة الشركة العالمية بنقل تصنيعها للمكسيك، وخروجها عن دائرة السيارات التى تتمتع بامتيازات وتخفيضات جمركية وضريبية المنصوص عليها بإتفاقية الشراكة اﻷوربية الموقعة فى 2005.

إلا انه مع بداية الربع الثالث من العام الجارى تمكنت الشركة من اعادة طرحها بعد تمكنها من الحصول على تسهيلات وامتيازات من مصانع فولكس فاجن بالمكسيك.

وتمكنت بولو منذ طرح الجيل اﻷول فى عام 1975 من بيع مايقرب من 20 مليون سيارة، كما تمكنت خلال الربع اﻷول من العام الجارى من بيع 282 ألف سيارة عالمياً، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف اﻷمريكية.