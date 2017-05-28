المصرية وأوتوموتيف تطلق أودى Q2 الجديدة كليًا فى يونيو‎

شريف عيسى

كشف كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء كل من فولكس فاجن وأودى، عن طرح Q2 الجديدة كلياً بداية يونيو المقبل.

وأكد نجار لـ “المال” أن Q2 ستمثل دفعة قوية لمبيعات أودى خلال الفترة المقبلة بما يؤهلها من اقتناص حصة سوقية ملائمة تليق باسم العلامة الألمانية محلياً.

وستقدم المصرية وأوتوموتيف Q2 بمحرك ثلاثى الأسطوانات سعة 1 لتر والذى يولد 116 حصانا، بعزم 200 نيوتن.متر.

وعن خطط أودى مصر لتقديم الجيل الثانى الجديد كلياً من Q5، قال نجار إنه لا توجد خطه حالية لتقديمها خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد انفلات أسعارها وخروجها عن دائرة المنافسة بعد قرار أودى العالمية بنقل انتاجها إلى المكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن أودى العالمية افتتحت خلال سبتمبر من العام الماضى مصنعها الجديد بالمكسيك والمخصص لإنتاج طراز Q5 الجديد كلياً للسوق العالمى، بطاقة انتاجية تصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً، مع العلم بأن أودى تعد العلامة الفارهة الأولى التى يتم انتاجها خارج بلد المنشأ لها ألمانيا.