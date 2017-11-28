المصرية وأوتوموتيف تطلق أودى A5

شريف عيسىتستعد «المصرية التجارية وأوتوموتيف»، وكلاء «فولكس فاجن» و«أودى»، لطرح الجيل الثانى الجديدة كلياً من أودى A5 سبورت باك خلال ديسمبر المقبل.وقال أحمد يونس، مدير قطاع أودى فى تصريحات لـ«المال»، إن المصرية التجارية وأوتوموتيف بصدد الانتهاء من ا

شريف عيسى

تستعد «المصرية التجارية وأوتوموتيف»، وكلاء «فولكس فاجن» و«أودى»، لطرح الجيل الثانى الجديدة كلياً من أودى A5 سبورت باك خلال ديسمبر المقبل.

وقال أحمد يونس، مدير قطاع أودى فى تصريحات لـ«المال»، إن المصرية التجارية وأوتوموتيف بصدد الانتهاء من الإفراج الجمركى لها، وعرضها بمركز «أودى» المتكامل بالقطامية.

وأشار يونس إلى أن الشركة بصدد طرح موديلات 2018 من العلامة الألمانية، بداية العام المقبل، موضحاً أن الشركة تجرى مفاوضات حالية لطرح الجيل الجديدة كلياً من “أودى A7 سبورت باك”، والتى تم كشف النقاب عنها رسمياً نهاية أكتوبر من العام الحالى. وأوضح أن “أودى” تستهدف خلال العام المقبل ضخ مزيد من الاستثمارات، عبر افتتاح مركز بالإسكندرية خلال الربع الثانى، بالإضافة إلى إجراء توسعات بشبكة الموزعين، وتدشين مراكز خدمة سريعة لخدمة عملاء «أودى» الحاليين.

كان كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، قد أكد فى تصريحات سابقة سعيه لضح استثمارات تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، بهدف تدشين مركز أودى بالإسكندرية.

وأكد يونس أن «أودى مصر» تخطط لبيع ما يقرب من 700 سيارة بنهاية العام الحالى، بالتزامن مع طرح A5 سبورت باك.