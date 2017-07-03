المصرية وأوتوموتيف تطرح سيارة أودى Q2 اﻷسبوع المقبل

شريف عيسى تسعى المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، حاليا ﻹنهاء إجراءات اﻹفراج الجمركى لطرازها أودى Q2، والمنتمى لفئة الكروس أوفر، تمهديا لعرضه فى صالات العرض مطلع اﻷسبوع المقبل على أقصى تقدير. وتتوافر Q2 الجديدة المطروحة محلياً بمحرك ذو سعة 1.4 لتر، يولد قوة 116 حصاناً، كما أن

شريف عيسى

تسعى المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، حاليا ﻹنهاء إجراءات اﻹفراج الجمركى لطرازها أودى Q2، والمنتمى لفئة الكروس أوفر، تمهديا لعرضه فى صالات العرض مطلع اﻷسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وتتوافر Q2 الجديدة المطروحة محلياً بمحرك ذو سعة 1.4 لتر، يولد قوة 116 حصاناً، كما أنها سيتم توفيرها بفئتين، بهدف استقطاب ذوى الدخول المتوسطة.

وتسعى المصرية وأوتوموتيف لدفع مبيعاتها خلال الفترة المقبلة عبر طرح Q2، بعد أن تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة خلال العام الماضى فور طرحها للجيل الرابع من A4، والمزودة بمحرك 1.4 لتر.

وكانت أودى قد تمكنت خلال العام الماضى من بيع ما يقرب من 1000 سيارة، بفضل A4، إلا أن مبيعاتها قد شهدت تراجعا كبيرا خلال منذ بداية العام الجارى مع تعويم العملة، وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.

كما تسببت الزيادات السعرية فى وقف استيراد عدد من الطرازات والتى من أبرزها A1، وQ5، بعد ان ارتفعت أسعار الأولى وعجزها عن المنافسة، باﻹضافة إلى نقل إنتاج الجيل الجديد من Q5 للمكسيك، جعلها لا تتمتع باﻹعفاءات الجمركية المنصوص عليها باتفاقية الشراكة اﻷوروبية الموقعة بين مصر والاتحاد اﻷوروبى 2005، اﻷمر الذى دفع الشركة لوقف استيرادها.

وتجدر اﻹشارة إلى أن إجمالى مبيعات أودى قد بلغت خلال الشهور الخمس اﻷولى من العام الجارى من بيع 220 سيارة.