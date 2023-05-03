«المصرية وأوتوموتيف» تطرح سيارات «فولكس فاجن» موديلات 2023

أعلنت الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودي»، اليوم، عن طرح سيارات فولكس فاجن موديلات 2023 فى السوق المحلية.

أسعار فولكس فاجن تيجوان 2023

قامت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف” بطرح طرازات «فولكس فاجن تيجوان» موديل 2023 عبر فئة واحدة بسعر مليون و750 ألف جنيه.

وتزود «تيجوان» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي” تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

أسعار فولكس فاجن باسات 2023

تقدم طرازات

باسات موديل 2023 عبر فئة واحدة بسعر مليون و600 ألف جنيه.

وتزود طرازات «باسات» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

أسعار فولكس فاجن جولف 2023

حددت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف” أسعار سيارات فولكس فاجن جولف موديل 2023 بسعر مليون و290 ألف جنيه.

تزود «جولف» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

أسعار فولكس فاجن تي -روك

أعلن وكيل «فولكس فاجن» فى مصر، عن تقديم سيارات «تي – روك» موديلات 2023 عبر فئة واحدة واحدة بسعر مليون و450 ألف جنيه.

وتوضح القائمة التالية، قائمة أسعار سيارات فولكس فاجن موديل 2023 في مصر: