المصرية وأوتوموتيف تطرح أودى Q2 الربع الثالث

تعتزم المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى فى مصر، تأجيل طرح أودى Q2 إلى الربع الثالث من العام الحالى.

وعلمت “المال” من مصادر مطلعة، أن وكيل أودى كان يستهدف طرح Q2 منتصف الربع الثانى الحالى، إلا أن معوقات الاستيراد وعدم ثبات أسعار الصرف دفعته لإرجاء الإعلان عن السيارة الجديدة كلياً.

وتسعى المصرية وأوتوموتيف لطرح Q2 بمحرك ثلاثى الإسطوانات سعة 1 لتر، والذى يولد 116 حصانا، بعزم 200 نيوتن/ متر، والذى يمكنها من التسارع من وضع السكون وحتى 100 كم / الساعة فى غضون 8.5 ثانية، فيما تقدر سرعتها القصوى بحوالى 218 كم / الساعة.

وكشف أودى العالمية النقاب عن طرازها Q2 الجديد كلياً خلال فاعليات معرض جنيف الدولى، والذى أقيم منتصف مارس من العام الماضى، والتى صممت على قاعدة عجلات يبلغ طولها 4190 مم، وعرض 1790 مم، وارتفاع 1510 مم.

وتتوافر Q2 بـ3 خيارات من محركات “TFSI”، ومن المقرر طرح السيارة بمحرك ذى سعة 1 لتر فى مصر، لقدرتها على التمتع بالإعفاءات الجمركية المحددة باتفاقية الشراكة الأوروبية، الموقعة بين مصر وتكتل دول الاتحاد الأوروبى.

فيما يتسم المحرك الثانى للسيارة بأنه ذو سعة 1.4 لتر تيربو، والذى يولد قوة 150 حصانا، فيما يتميز المحرك الثالث الأقوى بأنه مكون من 4 أسطوانات ذات سعة 2 لتر، بقوة 190 حصانا.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف تمكنت خلال الربع الأول من العام الحالى من بيع 137 سيارة، فى الفترة من يناير وحتى مارس.