المصرية وأوتوموتيف تطرح أودى A3 Face lift رسميا

شريف عيسى طرحت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، رسميًّا أودى A3، Face Lift، بفئتي السيدان، وسبورت باك. وتتسم A3 Face Lift، والمزوَّدة بمحرك TFSI تربو، سعة 1.4 لتر، بزيادة قدرة محركها إلى 150 "حصان"، بدلًا من 122 "حصان"، بزيادة قدرها 28 "حصان". وتتوافر

شريف عيسى





طرحت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، رسميًّا أودى A3، Face Lift، بفئتي السيدان، وسبورت باك.

وتتسم A3 Face Lift، والمزوَّدة بمحرك TFSI تربو، سعة 1.4 لتر، بزيادة قدرة محركها إلى 150 “حصان”، بدلًا من 122 “حصان”، بزيادة قدرها 28 “حصان”.

وتتوافر A3 Face Lift، بأربع فئات، فئتين “سيدان”، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 579.9 ألف، فيما سعرت الفئة الثانية بـ649.9 ألف جنيه، كما تتوافر فئتان من Sport Back، حيث قدر سعر الفئة الأولى بـ529.9 ألف، وبلغ سعر الفئة الثانية 599.9 ألف جنيه.

وعلمت “المال” ببدء مساعى المصرية التجارية وأوتوموتيف لطرح الجيل الثانى من A7، خلال العام المقبل، والذى تم الكشف عنه رسميًّا خلال الأيام الماضية.