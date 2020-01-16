«المصرية وأوتوموتيف» تستهدف بيع 2000 مركبة أودى بنهاية العام

تستهدف شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف ، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، بيع 2000 سيارة من موديلات العلامة الألمانية الفاخرة بنهاية العام الحالى.

وقال جوزيف دنيال، مدير قطاع أودى بالشركة، إنها تمكنت خلال العام الحالى من بيع ما يقرب من 950 وحدة من العلامة التجارية، بعد تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى دخلت حيز التنفيذ يناير الماضى.

وأشار إلى أن «أودى مصر» تستهدف بيع وتسويق ما يقرب من 2000 سيارة بنهاية العام الحالى، مع قرب تقديم موديلات جديدة للمرة الأولى فى السوق المحلية.

تقديم «A4» و «A5» الجديدين خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين.. ودراسة تقديم موديلات بمحركات «S»

وأوضح أن «المصرية وأوتوموتيف» بصدد تقديم كل من «A4»، و»A5 « الجديدين بعد التعديلات التى أجرتها «أودى» العالمية عليهما خلال الفترة الماضية بحلول شهرى أغسطس، وسبتمبر المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن «أودى A4»، و»A5 سبورت باك» تنتميان لفئة السيارات السيدان العائلية الفاخرة رباعية الأبواب، وتحتل «أودى A4» قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا فى مصر.

وأشار «دنيال» إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء تسليم الدفعات الأولى من «أودى Q2» التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUVs» والمقدمة بالسوق المحلية بمحرك سعة 1000 سى سى، بقوة 115 حصانا.

وتوقع أن يشهد العام الحالى تقديم عدد من الموديلات الجديدة للمرة الأولى فى السوق المحلية، من فئة «S» الرياضية المدعومة بمحركات كبيرة أعلى من 2000 سى سى، خاصة فى ظل ما تتمتع به «أودى» من إعفاء تام من الرسوم الجمركية، بحسب بنود اتفاقية «زيرو جمارك» أوروبى.

وتطرق «دنيال» إلى جملة التخفيضات التى شهدتها أسعار «أودى مصر» مطلع العام الحالى، والتى تراوحت ما بين 40 ألفا وحتى 100 ألف جنيه، مؤكدا أن التخفيضات جاءت نتيجة التراجع الذى يشهده سعر صرف الدولار فى مقابل العملة المحلية.

وتابع :» كما أن المصرية وأوتوموتيف قررت خفض أسعارها على بعض الموديلات لتصريف مخزون 2019 مع قرب انتهاء العام، خاصة وأن الشركة رصدت قيام بعض الموزعين بحرق الأسعار وتقليل هامش الربح بهدف ضمان استمرار دوران رأس المال».

تجدر الإشارة إلى أنه فى بداية العام الماضى عقب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية على السيارات المستوردة بالكامل من أوروبا تراجعت أسعار «أودى» بقيمة ترواحت ما بين 20 ألفا وحتى 600 ألف جنيه.

وفى نهاية العام الماضى وتحديدًا فى شهر ديسمبر 2019، أعلنت «المصرية وأوتوموتيف» عن خصومات فى أسعار سيارات أودى موديل 2020، تتراوح بين 40 ألفًا وحتى 100 ألف جنيه، على 4 موديلات مختلفة وهى: «A3»،و»A6»،و»Q3»،و»Q8».

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة «فوكس 2 موف» الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، احتلت «أودى» المركز الثانى عشر فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى العالم.

وتمكنت «أودى» العالمية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2019 من بيع وتسليم 1.5 مليون سيارة فى جميع الأسواق العالمية، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى سجلت 1.56 مليون مركبة، وفقًا لتقرير «F2M» بتراجع %3.6.

وعلى الرغم من تراجع مبيعات العلامة الألمانية الفاخرة فى جميع الأسواق العالمية، فإن حصة «أودى» من إجمالى المبيعات ارتفع من %2 خلال فترة الشهور الأحد عشر الأولى من 2018، إلى %2.1.

يذكر أن تقرير منفذ إسكندرية الجمركى عن الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضى، أظهر تمكن وكيل «أودى» فى مصر من الإفراج عن 761 سيارة، بحصة تصل إلى %0.8 من إجمالى السيارات المستوردة خلال تلك الفترة.