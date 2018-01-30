المصرية وأوتوموتيف تستهدف بيع ألفي وحدة فولكس فاجن

شريف عيسى:تستهدف المصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، بيع 2000 وحدة من طرازات فولكس فاجن، بنهاية العام الجارى.وأشارت مها النجار، مدير تسويق فولكس فاجن بالشركة، إلى أن الأخيرة تمكنت خلال العام الماضى من بيع 1200 سيارة، رغم التحديات التى واجهت السوق عقب تحرير سعر الصرف،

شريف عيسى:

تستهدف المصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، بيع 2000 وحدة من طرازات فولكس فاجن، بنهاية العام الجارى.

وأشارت مها النجار، مدير تسويق فولكس فاجن بالشركة، إلى أن الأخيرة تمكنت خلال العام الماضى من بيع 1200 سيارة، رغم التحديات التى واجهت السوق عقب تحرير سعر الصرف، وتراجع القوة الشرائية، وضعف الإقبال على الشراء.

وتابعت: كما أن العلامة الألمانية واجهت خلال الربع الأخير من العام الماضى، أزمة الإفراج عن السيارات الجديدة، بعد المنشور السعرى الجديد الصادر عن مصلحة الجمارك، الأمر الذى تسبب فى تراجع المعروض من طرازات العلامة الألمانية.

وكشفت عن إجراء المصرية التجارية وأوتوموتيف، مشاروات جادة حالياً مع الشركة الألمانية الأم لطرح طرازين جديدين، هما تى – كروس، وأرتيون، متوقعة أن يتم طرحهما خلال الربع الأخير.

واستبعدت مدير تسويق فولكس فاجن، إمكانية طرح تى – روك، وبولو هاتش باك، وجيتا، فى ظل عدم قدرتهم على المنافسة السعرية مع الطرازات التابعة للعلامات التجارية الأخرى.

وأشارت إلى أن المصرية التجارية وأوتوموتيف، تمكنت بالتزامن مع العام الجارى من طرح موديلات 2018 من باسات، وتيجوان.