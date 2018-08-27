المصرية وأوتوموتيف ترفع معدلات استيرادها 24% النصف الأول

شريف عيسى:قفزت معدلات استيراد السيارت لشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، 24% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 1061 سيارة من كلا العلامتين التجاريتين، مقابل 857 سيارة تم استيرادها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لإحصائيات منفذ الإسكندرية الجمركي.&n

شريف عيسى:

قفزت معدلات استيراد السيارت لشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، 24% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 1061 سيارة من كلا العلامتين التجاريتين، مقابل 857 سيارة تم استيرادها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لإحصائيات منفذ الإسكندرية الجمركي.

وارتفعت ورادات فولكس فاجن على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يوينو 31%، لتسجل 809 سيارات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى قدرت بـ 618 سيارة.

وتعتمد المصرية التجارية وأوتوموتيف على طرازى فقط فى وارداتها من العلامة الألمانية فولكس فاجن للسوق المحلية على طرازين، وهما الجيل الثامن الجديد كليًا من باسات المنتمية لفئة السيارات السيدان العائلية، والجيل الثانى من موديل تيجوان والمنتمية لفئة السيارات العائلية المتعددة الأغراض SUV.

كما صعدت معدلات استيراد سيارات أودى الفاخرة على مدار الشهور الستة الأولى من العام الجارى بنسبة تصل إلى 5.4%، بإجمالى 252 وحدة، مقابل 239 مركبة تم استيرادها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتجدر الإشارة إلى أن موديلات أودى المتوافرة فى السوق المحلى هى A3 Face Lift، والجيل الرابع من A4، والجيل الثانى من A5، وA6 Face Lift، وQ2 الجديدة كليًا، وQ3.