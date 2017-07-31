المصرية وأوتوموتيف تدشن 4 خدمات بالساحل الشمالى

شريف عيسىأعلنت المصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، وكيل فولكس فاجن فى مصر، عن إطلاقها 4 خدمات بالساحل الشمالى بالتزامن مع بدء أشهر فصل الصيف.وقالت الشركة فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه، إن مجموعة الخدمات تتمثل فى تدشين مركز الخدمة السريعة Express Service بمحطة وقود توتال العلمين، أمام بوابة 4



شريف عيسى

أعلنت المصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، وكيل فولكس فاجن فى مصر، عن إطلاقها 4 خدمات بالساحل الشمالى بالتزامن مع بدء أشهر فصل الصيف.

وقالت الشركة فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن مجموعة الخدمات تتمثل فى تدشين مركز الخدمة السريعة Express Service بمحطة وقود توتال العلمين، أمام بوابة 4 لقرية مارينا، والذى يهدف إلى تقديم خدمات الصيانة السريعة، وتوفير الوقت والجهد لعملاء فولكس فاجن الموجودين بالساحل الشمالي خلال إجازات الصيف، الراغبين فى إجراء عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة لطرازاتهم.

وأشار البيان إلى أن مركز الخدمة السريع سيستمر فى تقديم خدمات الصيانة حتى الثامن عشر من سبتمبر المقبل.

كما دشنت EATc جناحين بشاطئ Martins Beach Club لعرض الجيل الثاني الجديد كليا من تيجوان، والمنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وأيضا الجيل السابع من الطراز الأشهر للعلامة الألمانية جولف.

وأضاف البيان أن من الخدمات التى تقدمها المصرية التجارية وأوتوموتيف لعملاء فولكس فاجن Free Polishing لتلميع أسطح السيارات، مشيراً إلى أن الشركة توفر للمصطفين إمكانية إجراء اختبارات القيادة لكل طرازات فولكس فاجن المطروحة.

تجدر اﻹشارة إلى أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تعد إحدي كبرى شركات السيارات في مصر، وتأسست عام 1976، كما أنها تعد الوكيل الحصري والوحيد لكل من فولكس فاجن وأودي.

وتمتلك الشركه 5 مراكز لتوفير خدمات ما بعد البيع وصيانة وبيع قطع الغيار في كل من أبو رواش، والعبور، وشبرا، والإسكندرية, كما يوجد مركز خدمة معتمد في الغردقة، وتتوافر حاليا لدي EATc طرازات تيجوان، باسات، وجولف، وجيتا.