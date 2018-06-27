«المصرية وأوتوموتيف» تتفاوض لطرح موديلات «أودى» بمحرك سعة 1000 سى سى

أحمد عوض تخطط المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، لطرح 3 طرازات من أودى بمحرك 1000 سى سى، ضمن مساعيها لطرح سيارات بمحركات صغيرة لتقليل معدلات استهلاك الوقود، وزيادة حجم مبيعاتها. وقال أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة،…

أحمد عوض

تخطط المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، لطرح 3 طرازات من أودى بمحرك 1000 سى سى، ضمن مساعيها لطرح سيارات بمحركات صغيرة لتقليل معدلات استهلاك الوقود، وزيادة حجم مبيعاتها.

وقال أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة، إن المفاوضات الحالية مع الشركة الألمانية الأم تسير فى اتجاه طرح كل من A1، وA3، وQ3، بمحركات صغيرة، متوقعًا أن يتم طرح تلك الطرازات بحلول العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات التى تشتمل على محرك لتر واحد خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى قد بلغت 456 سيارة، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأشار يونس إلى أن فترة الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى قد شهدت نموًا بنسبة ترواحت ما بين %20 إلى %25، بفضل طرح الجيل الثانى الجديد كليًا من A5، والتى كانت أكثر الطرازات مبيعاً خلال تلك الفترة.

وتابع: إن نمو مبيعات أودى جاءت رغم التحديات التى تواجه سوق السيارات بصفة عامة، والعلامة الألمانية بصفة خاصة، مع استمرار حالة الركود النسبى التى تواجه المبيعات، علاوة على توافر موديلات تعود إلى 2017.

وكشف مدير قطاع أودى بالمصرية التجارية وأتوموتيف عن سعى الشركة لطرح طراز كهربائى خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا” والمقرر انطلاقه نهاية سبتمبر المقبل.

وبين أن طرح طرازات e-Tron الكهربائية من العلامة أودى يتوقف على مدى انتشار محطات الشحن فى جميع أنحاء الجمهورية، متوقعاً طرحها فى السوق المحلية بحلول 2022.

وأضاف أنه من المقرر طرح الجيل الثانى الجديد كلياً من طراز A7 خلال معرض أوتوماك – فورميلا، على ان يتم طرح A8 الجديدة كليًا بنهاية الربع الأخير من العام الجارى.

وعن موعد طرح Q8 الجديدة كلياً، قال يونس إن الشركة قررت فتح باب الحجز عليها بنهاية العام الجارى، مضيفاً أن المصرية التجارية وأوتوموتيف كانت ترغب فى تقديمها بداية سبتمبر للمستهلك، إلا أن تأخر عمليات الإنتاج للدول العربية السبب وراء إرجاء تقديمها للسوق المحلية.

وأكد أن قوائم انتظار العلامة التجارية تتراوح ما بين 3 و4 أشهر بحد أقصى، موضحاً أن المدة تختلف من طراز لآخر.

يشار إلى أن المصرية التجارية وأوتومتيف تمكنت على مدار الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى من الإفراج عن 220 سيارة، وفقًا للبيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.