المصرية وأوتوموتيف تتفاوض على طرح أودي الهجينة محليًّا

شريف عيسىتجرى المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، مفاوضات حالية مع أودى العالمية دراسة مدى إمكانية لطرح طرازات هجينية " هايبرد" تتبع العلامة التجارية محلياً خلال الفترة المقبلة.وأكد أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة، على ان المفاوضات تأتى فى الوقت الذى تتجه فيه غالبية

شريف عيسى

تجرى المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، مفاوضات حالية مع أودى العالمية دراسة مدى إمكانية لطرح طرازات هجينية ” هايبرد” تتبع العلامة التجارية محلياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة، على ان المفاوضات تأتى فى الوقت الذى تتجه فيه غالبية دول العالم لإنتاج السيارات الكهربية، كبديل على السيارات التى تعمل سواء بالديزيل، أو البنزين، مشيراً إلى انه يتم حالياً دراسة الطرازات المتوافرة لدى أودى، ومواصفاتها، وأسعارها، ومدى تقبل المستهلك لها.

وأوضح ان طرح أودى الهجينية يتطلب توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة، وقطع الغيار الخاصة بها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر الفنية وتدريبها بهدف تأهيلها للتعامل مع الأعطال التى قد تتعرض لها تلك الطرازات، متوقعاً طرحها فور الإنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها.

وتجدر الإشارة إلى ان عدداً من العلامات التجارية الألمانية الفاخرة قد أقدمت على مدار السنوات الماضية لتقديم طرازات هجينية فى السوق المحلى مثل بورش ومرسيدس.

وأشار يونس إلى ان خطة الشركة خلال العام الجارى تستهدف زيادة حصصها الإستيرادية من طرازات العلامة الألمانية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25%، خاصة فى ظل رغبيتها الوصول بمبيعاتها الإجمالية بنهاية العام الجارى إلى 1000 سيارة.

وتجدر الإشارة إلى ان أودى تمكنت على مدار العام الماضى من الإفراج عن 432 سيارة، وفقاً للإحصائيات المعلنه بتقرير الإفراج الجمركى للسيارات عن منفذ الأسكندرية.

وبين ان الفترة الماضية تمكنت المصرية التجارية وأوتوموتيف من الإفراج عن الجيل الثانى من A5، بالإضافة إلى A6، واللتان من المتوقع تحقيق طفرة فى مبيعات العلامة التجارية، إلى جانب طرح A3 Face Lift، إلى جانب توافر موديلات المنتمية للعلامات الرياضية المتعددة الإستخدمات فى إشارة إلى Q2، وQ3.

وأكد مدير قطاع اودى على ان طرازات العلامة الألمانية لاتعانى من قوائم انتظار، خاصة مع خطة الشركة لزيادة معدلات استيرادها من السيارات، موضحاً ان الفترة الماضية اتجهت المصرية التجارية وأوتوموتيف للتركيز على خدمات ما بعد البيع فى محاولة لتفير كافة قطع الغيار بخزون كافة لتلبية احتياجات العملاء من خدمات الصيانة الدورية، أو المؤقته.

وكشف عن مشاركة أودى فى فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، والمقرر انطلاقه فى سبتمبر المقبل، بعدد من الطرازات الجديدة والتى ستعرض للمرة الأولى والتى من بينها A7، وA8، وQ8.

وعن إمكانية طرح طرازات e-tron الكهربية فى مصر، قال يونس إلى طرح طرازات كهربية تتبع العلامة التجارية يحتاج لعدد من العوامل والتى من بينها تهيئة البنية التحتية، وضمان انتشار محطات لشحن تلك السيارات.

ورهن طرح طرازات أودى الكهربية بمدى تقبل المستهلك لطرازات الهجين والتى تستهدف الشركة طرحها بالسوق المحلية خلال العام المقبل، على اقصى تقدير، متوقعاً البدء فى عمليات بيعها عالمياً خلال النصف الثانى من العام المقبل،

وتجدر الإشارة إلى ان كشف النقاب للمرة الأولى عن e-tron خلال فاعليات الدورة 88 من معرض جنيف الدولى للسيارات والذى انطلقت فاعلياته خلال الفترة من 8 إلى 18 مارس الجارى.

وكشف يونس عن تبنى اودى خطة تستهدف تحويل 10% من انتاجها لكهربية بحلول 2020، بالإضافة إلى تقديم ما يقرب من 20 طرازاً جديداً، ما بين أجيال جديدة لسيارات متواجدة مثل A6، أو تقديم سيارة جديدة للمرة الأولى مثل Q4.

وتابع : ان العلامات التجارية العالمية بدأت تدرك أهمية التحول للكهربية بديلاً عن السيارات التقليدية التى تعمل بالوقود التقليدى فى اشارة إلى الديزيل والبنزين عبر زيادة حجم انتاجها من الكهربية إلى 30% بحلول 2025.