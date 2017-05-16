المصرية وأوتوموتيف تبيع 400 سيارة فولكس فاجن

شريف عيسى قال مدحت اسماعيل، مديرعام قطاع المبيعات والتسويق بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، إن شركته باعت 400 سيارة من اللامة فولكس فاجن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.وأضاف في تصريحات لـ "المال" أن المصرية وأوتوموتيف تراهن على كل من الجيل الثانى من تيجوان الجديدة كلياً، والج

شريف عيسى



قال مدحت اسماعيل، مديرعام قطاع المبيعات والتسويق بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، إن شركته باعت 400 سيارة من اللامة فولكس فاجن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأضاف في تصريحات لـ “المال” أن المصرية وأوتوموتيف تراهن على كل من الجيل الثانى من تيجوان الجديدة كلياً، والجيل السابع من جيتا والتى أعيد طرحها مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، لإحداث طفرة فى المبيعات خلال الفترة المقبلة بعد حالة الركود التى انتابت كافة شركات السيارات بعد قرارات التعويم فى الثالث من نوفمبر الماضى.

ويستهدف وكيل فولكس فاجن فى مصر زيادة حصته السوقية خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% من المبيعات الإجمالية للسوق.

وكشف اسماعيل عن ارجاء أية مفاوضات لطرح طرازات جديدة خلال الفترة الحالية، مع الاكتفاء بالطرازات المطروحة حالياً فى إشارة إلى جولف، وتيجوان، وباسات، وجيتا.

كانت المصرية التجارية وأوتوموتيف قد أعلنت على لسان رجل الأعمال كريم نجار، مدير عام الشركة، فى تصريحات سابقة، عن تمكنه من التوصل لإتفاق مع الشركة الأم على إعادة طرح جيتا بعد نقل انتاجها للمكسيك، وتمكنه من استيراد 100 سيارة منها خلال الفترة الماضية.

وعن إمكانية توفير طرازات تجارية من العلامة الألمانية VW، أكد اسماعيل ان سوق السيارات يعانى من أزمة تهدد مستقبله وأن الشركة قررت وقف طراز كادى لحين استعادة السوق رواجه.