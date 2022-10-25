«المصرية وأوتوموتيف» بصدد تسليم حصة من «فولكس فاجن» للموزعين

أخطرت الشركة «المصرية وأوتوموتيف»، الوكيل المحلى لـ «فولكس فاجن»، موزعيها المعتمدين بوصول كميات من طرازات العلامة الألمانية إلى مصر ومن المقرر تسليمها لهم خلال الأيام المقبلة.

قال أحد موزعى «فولكس فاجن» إن الوكيل المحلى أبلغ بعض شركات التوزيع بتسليم حصة من طرازات العلامة الألمانية وتوريدها على دفعات لكل موزع على حدة.

وأضاف أن الحصص المقرر توريدها من سيارات «فولكس فاجن» تشمل «باسات، وتيجوان» بجانب إعادة طرح طرازين «جولف، وتى – روك» داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن الكميات المرتقب توريدها وطرحها من طرازات «فولكس فاجن» ستسهم فى توافر المعروض واستقرار الأسعار بعد ارتفاع قيمة «الأوفر برايس» لبعض الفئات لمستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «فولكس فاجن»، حددت أسعار طرازات «جولف» التى سيتم طرحها عبر فئة واحدة بسعر يصل إلى 825 ألف جنيه فى السوق المحلية.

أكد مدحت اسماعيل، مدير العلامة الألمانية «فولكس فاجن» بالشركة المصرية المصرية «التجارية وأوتوموتيف» أنه تم وضع تصور مبدئى لسيارات العلامة الألمانية المرتقب تقديمها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

أضاف لـ«المال» أن الشركة تخطط لإعادة تقديم طراز «جولف» فى مصر عقب استئناف حركة استيراد السيارات، إضافة إلى باقى طرازات «فولكس فاجن»، موضحا أن الأسعار النهائية للسيارات سيتم الإعلان عنها بمجرد وصولها والسماح بالإفراج عنها عبر الموانئ.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «فولكس فاجن» تقدم سيارات «تيجوان» عبر فئتين بأسعار تتراوح بين 895 و999 ألف جنيه، وسعرت طرازات «باسات» من 800 إلى 955 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «فولكس فاجن تى – روك» الفئة الأولى بنحو 690 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ795 ألف.

بحسب البيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، بلغت الطرازات المرخصة من «فولكس فاجن» نحو 594 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.