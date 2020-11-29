اقتصاد وأسواق

المصرية لنقل الكهرباء : 181 مليار كيلووات ساعة الطاقة المباعة خلال 2019-2020

يأتي ذلك خلال الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة ميزانية العام المالى 2019/2020
عمر سالم 10:41 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 10:41 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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قالت المهندسة صباح مشالى ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، إن إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2019/2020 بلغت نحو 181 مليار كيلو وات ساعة.

يأتي ذلك خلال الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة ميزانية العام المالى 2019/2020.

صباح مشالي

واستعرضت مشالى ، تقريرا أوضحت فيه الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل.

وذكرت أن قطاع الكهرباء نجح فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي.

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وأضافت أنه تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم  عام 2014 إلى حوالى 6200 كم بالعام المالى 2019/ 2020، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

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أكد  الدكتور محمد شاكر الجهود على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء، وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة.

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وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات إقليميا وأفريقيا.

وأشاد الدكتور شاكر بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية، مع العمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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