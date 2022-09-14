المصرية لنقل الكهرباء توقع 4 عقود بـ800 مليون جنيه لتوفير الطاقة لمشروع الدلتا الجديدة

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم 4 عقود مع شركات قطاع خاص لتدشين مشروعات تساهم في توفير الطاقة الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة بقيمة تصل إلى 800 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي ومنها مشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل نقلة نوعية كبيرة للاستصلاح الزراعي.

وإستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تعمل في سباق مع الزمن لاستكمال تلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لكافة أنحاء الجمهورية ولمشروع الدلتا الجديدة.

وتضمنت الأربع عقود الموقعة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء:

العقد الأول : مع شركة مدكور للمشروعات ، لتنفيذ إنشاء محطة محولات روافع الحمام ( 3 ) جهد 66/11 ك.ف سعة ( 3×40 م.ف.أ ) بمهمات من النوع المعزول بالغاز ( GIS ) شاملة توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم مفتاح ، وبقيمة إجمالية معادلة تبلغ حوالى ( 227 مليون جنيه ) ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ( 12 شهر ).

هذا كما تم توقيع ثلاثة عقود مع شركة الجيزة لصناعة الكابلات ( GC3 ):

لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف مزدوج الدائرة لتغذية محطتي محولات روافع الحمام ( 7 ، 12 ) ، وذلك عن طريق فتح الخط الهوائي ثنائي الموصل ( أبو المطامير / برج العرب ) على محطة محولات روافع الحمام (7) وبطول يبلغ حوالي (36 كم) وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالى160مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ( 8 شهور ) .

إنشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات روافع الحمام(7) ومحطة محولات روافع الحمام (12) ، وبطول حوالي ( 25 كم ) وبقيمة إجمالية تبلغ حوالى 148 مليون جنيه ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 شهور.

إنشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات الدلتا الجديدة (2)، ومحطة محولات روافع الحمام (12) ، وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 265 مليون جنيه ، وبطول حوالي ( 44 كم ) وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 4 شهور، كمرحلة عاجلة لتكون جاهزة لوضع الجهد بنهاية ديسمبر 2022

ويتم تمويل جميع هذه المشروعات ضمن المشروعات الإستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .