المصرية لنقل الكهرباء توقع 3 عقود لتوصيل التيار لمشروع «الدلتا الجديدة»

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء 3 عقود لتنفيذ خط هوائي لتوصيل التيار الكهربائي لصالح مشروع الدلتا الجديدة ، ويصل قيمة العقود الثلاثة الى 442 مليون جنيه.

وتأتي تلك المشروعات في إطار توجيهات الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي ومنها مشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل نقلة نوعية كبيرة للاستصلاح الزراعي.

كابلات – الكهرباء

وفى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية لكافة أنحاء الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة بقدرة 70 م.ف.أ في بداية أكتوبر 2022 كمرحلة عاجلة.

قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد على تنفيذ الخط الهوائي المزدوج الدائرة ثلاثي الموصل جهد 220 ك.ف من محطة محولات مستقبل مصر حتى موقع محطة محولات متنقلة ND2 جهد 220/11/11 ك.ف وبطول إجمالي للخط الهوائي 65 كم.

وبمجابهة البرنامج الزمني المضغوط للمشروع فقد تم توقيع ثلاث عقود مع شركات محلية على النحو التالي:

العقد الاول لتنفيذ اللوط رقم (1) بطول حوالي 22 كم مع شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا)

العقد الثانى لتنفيذ اللوط رقم (2) بطول حوالي 22 كم مع شركة الجيزة لصناعة الكابلات:

العقد الثالث لتنفيذ اللوط رقم (3) بطول حوالي 21 كم مع التحالف المكون من شركة ام ايه إن الدولية للمقاولات وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايدليكو)

وتبلغ التكلفة الاجمالية للثلاثة عقود حوالى 442 مليون جنيه ويتم تمويل من المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمدة تنفيذ (3) شهور من تاريخ أمر الاسناد ، وقد بدأت الشركات الثلاث بالفعل فى التنفيذ.

