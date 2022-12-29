Loading...

«المصرية لنقل الكهرباء» توقع مع EDF الفرنسية عقد استشاري مركز تحكم الإسكندرية

Loading...

في إطــار خطــة الوزارة وجهــود الشــركة المصرية لإنشاء وتطـوير مراكـز الـتحكم بمنـاطق الشـركة المختلفة وتماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمـى والشـبكات الذكيـة.

«المصرية لنقل الكهرباء» توقع مع EDF الفرنسية عقد استشاري مركز تحكم الإسكندرية
عمر سالم

عمر سالم

1:16 م, الخميس, 29 ديسمبر 22

وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد بنظام المناقصة المحدودة ذات المظروفين مع المكتب الاستشاري الفرنسي EDF CIST-INGEUM؛ وذلك لعمل دراسة الجدوى لمشروع تطوير وتحديث مركز تحكم إسكندرية الإقليمى، التابع لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

جريدة المال

يأتى الغرض من المشروع في إطــار خطــة وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وجهــود الشــركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء وتطـوير مراكـز الـتحكم بمنـاطق الشـركة المختلفة وتماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمـى والشـبكات الذكيـة.

تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 165 ألف يورو غير شامل ضريبة القيمة المضافة بتمويل من خلال منحــة مقدَّمــة مــن الوكالــة الفرنســية (AFD) بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ثلاثة أشهر.

يأتى هذا التعاقد تدعيمًا لجهود قطاع الكهرباء لتطوير مراكز التحكم طبقًا لأحدث التكنولوجيات، وذلك ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية.

عمر سالم

عمر سالم

1:16 م, الخميس, 29 ديسمبر 22