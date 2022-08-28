«المصرية لنقل الكهرباء» توقع مع «السويدي» عقد توفير التغذية بمنطقة يسار طريق مصر/إسكندرية الصحراوي  

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة السويدي إلكتريك T&D لتوفير التغذية الكهربية لمحطة محولات الخمائل، بجهد 220/66/22 كيلو فولت.
وسيكون المحطة من النوع المعزول بالغاز (GIS) لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة في منطقة يسار طريق مصر/الاسكندرية الصحراوي بتكلفة إجمالية (535 مليون جنية وتصل مدة تنفيذ 12 شهر من تاريخ توقيع العقد .
وحضر توقيع العقد ممثلو الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي التابع لوزارة الداخلية.
ويأتي العقد في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.