«المصرية لنقل الكهرباء» توقع مع «إنيرجيا» عقدا لتأمين التغذية بمنطقة مصر العليا

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سوليوشنز لتنفيذ عملية تأهيل محطة محولات طما التابعة لمنطقة كهرباء مصر العليا.

صورة لتوقيع العقد

وبعد تنفيذ العقد ستصبح المحطة جهد 11/66 كيلو فولت ، سعة 3×40 ميجا فولت امبير ، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS (غير شاملة توريد المحولات الرئيسية) بنظام تسليم مفتاح ، ضمن خطة إحلال وتجديد المهمات المتقادمة حفاظاً على سلامة التشغيل واستقرار التغذية الكهربائية ومجابهة زيادة الأحمال بالمنطقة.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 100 مليون جنيه ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى بمنطقة كهرباء مصر العليا بموازنة العام المالى بمدة تنفيذ تصل الى حوالى (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

ويأتى العقد استمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على جميع أنحاء الجمهورية.