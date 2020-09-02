طاقة

«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقد محطة محولات أليكس ويست بـ295 مليون جنيه

العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك.ف سعة (2×175+3×40) ميجا فولت أمبير.
عمر سالم 9:47 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 9:47 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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وقّعت، اليوم، المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع الاتحاد المكون من شركة (HYOSUNG & TBEA ZONFA &TBEA HENGYANG) عقدًا لإنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 كيلوفولت.

صورة لتوقيع العقد

وتتبع المحطة منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لزيادة الأحمال المستقبلية وتحسين مستوى الجهد وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة فى منطقة كهرباء الإسكندرية.

وأوضحت مشالى أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك.ف سعة (2×175+3×40) ميجا فولت أمبير.

صورة بعد التوقيع

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 295 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حُسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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