طاقة

“المصرية لنقل الكهرباء” توقع عقد محطة محولات جرزا بـ 295 مليون جنيه

وعقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجمعية العامة للشركة منذ أيام لمناقشة أعمالها خلال العام المالى المقبل 2020-2021.
عمر سالم 4:36 م, الخميس, 11 يونيو 20 4:36 م, الخميس, 11 يونيو 20

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وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة إنيرجيا للطاقة والتيليكوم سليوشنز لإنشاء محطة محولات جرزا جهد 220/66/11 كيلو فولت. 

وأوضحت صباح مشالى في بيان أن المحطة ستكون من النوع المعزول بالغاز (GIS) والتابع لمنطقة كهرباء القاهرة بتكلفة إجمالية حوالى 295 مليون جنيه ، وبتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ التعاقدية 12 شهراً.

وتأتى مثل هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة.

وعقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجمعية العامة للشركة منذ أيام لمناقشة أعمالها خلال العام المالى المقبل 2020-2021.

واستعرضت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020/ 2021 تتمثل فى:

أن ما تم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 حتى الآن وصل إلى حوالى 68 مليار جنيه متضمنة تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية، وما زال العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية 2020 إلى حوالى 76 مليار جنيه.

الموارد البشرية والتدريب:
الاهتمام ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تقوم لجنة المراجعة الداخلية من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كل أعمال الشركة وتقارير المراجعة الداخلية وتتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظرًا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملون بالشركة المصرية للنقل.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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