المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد محطة محولات جامعة المنيا بـ110 ملايين جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم 13-9-2022، عقدًا مع التحالف المكون من شركتي الإسكندرية للأعمال الهندسية وشركة TBEA ZONFA الصينية؛ لتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11 كيلو فولت.

صورة لتوقيع العقد

وتتبع المحطة الجديدة المزمع انشائها لمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وذلك بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS غير شاملة توريد المحولات الرئيسية، وبنظام تسليم مفتاح.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن ذلك التوقيع يأتي استمرارًا لجهود الدولة المصرية، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء ومجابهة زيادة الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية، وبمحافظات صعيد مصر، بالإضافة إلى التحسين المستمر لرفع كفاءة الشبكة الموحدة بإحلال الشبكة التي تعمل على جهد 33 ك ف وذلك للعمل على جهد 66 ك ف.

وأشارت الشركة الى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 110 ملايين جنيه مصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا من اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالي بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.